Il prezzo in tempo reale di WeWay oggi è 0.00001335 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WWY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WWY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di WeWay oggi è 0.00001335 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WWY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WWY su MEXC ora.

Maggiori informazioni su WWY

Informazioni sul prezzo di WWY

Sito web ufficiale di WWY

Economia del token di WWY

Previsioni del prezzo di WWY

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo WeWay

Prezzo di WeWay (WWY)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WWY:

--
----
+6.40%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di WeWay (WWY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:21:05 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di WeWay (WWY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00001205
$ 0.00001205$ 0.00001205
Min sulle 24h
$ 0.00001354
$ 0.00001354$ 0.00001354
Max sulle 24h

$ 0.00001205
$ 0.00001205$ 0.00001205

$ 0.00001354
$ 0.00001354$ 0.00001354

$ 0.080202
$ 0.080202$ 0.080202

$ 0.00000899
$ 0.00000899$ 0.00000899

+4.51%

+6.32%

+28.69%

+28.69%

Il prezzo in tempo reale di WeWay (WWY) è $0.00001335. Nelle ultime 24 ore, WWY ha oscillato tra un minimo di $ 0.00001205 e un massimo di $ 0.00001354, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WWY è $ 0.080202, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00000899.

In termini di performance a breve termine, WWY è variato del +4.51% nell'ultima ora, del +6.32% nelle 24 ore e del +28.69% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di WeWay (WWY)

$ 91.01K
$ 91.01K$ 91.01K

--
----

$ 93.43K
$ 93.43K$ 93.43K

6.82B
6.82B 6.82B

6,999,999,999.0
6,999,999,999.0 6,999,999,999.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di WeWay è $ 91.01K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di WWY è 6.82B, con una fornitura totale di 6999999999.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 93.43K.

Cronologia dei prezzi di WeWay (WWY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di WeWay a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di WeWay in USD è stata di $ +0.0000007911.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di WeWay in USD è stata di $ -0.0000002747.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di WeWay in USD è stata di $ -0.0000090452325775003.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+6.32%
30 giorni$ +0.0000007911+5.93%
60 giorni$ -0.0000002747-2.05%
90 giorni$ -0.0000090452325775003-40.38%

Che cos'è WeWay (WWY)

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa WeWay (WWY)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di WeWay (USD)

Quanto varrà WeWay (WWY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset WeWay (WWY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per WeWay.

Controlla subito la previsione del prezzo di WeWay!

WWY in valute locali

Economia del token di WeWay (WWY)

Comprendere l'economia del token di WeWay (WWY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WWY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a WeWay (WWY)

Quanto vale oggi WeWay (WWY)?
Il prezzo in tempo reale di WWY in USD è 0.00001335 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WWY in USD?
Il prezzo attuale di WWY in USD è $ 0.00001335. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di WeWay?
La capitalizzazione di mercato per WWY è $ 91.01K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WWY?
La fornitura circolante di WWY è 6.82B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WWY?
WWY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.080202 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WWY?
WWY ha visto un prezzo ATL di 0.00000899 USD.
Qual è il volume di trading di WWY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WWY è -- USD.
WWY salirà quest'anno?
WWY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WWY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:21:05 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di WeWay (WWY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,578.36
$111,578.36$111,578.36

+0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.36
$3,955.36$3,955.36

+0.57%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05617
$0.05617$0.05617

-18.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.1560
$7.1560$7.1560

-2.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+1.17%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,578.36
$111,578.36$111,578.36

+0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,955.36
$3,955.36$3,955.36

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5977
$2.5977$2.5977

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.15
$194.15$194.15

+1.17%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19691
$0.19691$0.19691

+0.34%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000127
$0.000000000000127$0.000000000000127

+27.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.061100
$0.061100$0.061100

+8,046.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4120
$0.4120$0.4120

+1,548.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4120
$0.4120$0.4120

+1,548.00%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000206
$0.0000000000000000000206$0.0000000000000000000206

+87.27%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000757
$0.0000000000757$0.0000000000757

+64.20%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.035966
$0.035966$0.035966

+42.94%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.0000000000000000070
$0.0000000000000000070$0.0000000000000000070

+27.27%