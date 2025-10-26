Il prezzo in tempo reale di Vouch oggi è 0.00004671 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VOUCH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VOUCH su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Vouch oggi è 0.00004671 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi VOUCH a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di VOUCH su MEXC ora.

Maggiori informazioni su VOUCH

Informazioni sul prezzo di VOUCH

Sito web ufficiale di VOUCH

Economia del token di VOUCH

Previsioni del prezzo di VOUCH

Prezzo di Vouch (VOUCH)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in VOUCH:

--
----
-2.80%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Vouch (VOUCH)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:21:10 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Vouch (VOUCH) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00004626
$ 0.00004626$ 0.00004626
Min sulle 24h
$ 0.00004849
$ 0.00004849$ 0.00004849
Max sulle 24h

$ 0.00004626
$ 0.00004626$ 0.00004626

$ 0.00004849
$ 0.00004849$ 0.00004849

$ 0.00016666
$ 0.00016666$ 0.00016666

$ 0.00000841
$ 0.00000841$ 0.00000841

+0.71%

-2.84%

+9.89%

+9.89%

Il prezzo in tempo reale di Vouch (VOUCH) è $0.00004671. Nelle ultime 24 ore, VOUCH ha oscillato tra un minimo di $ 0.00004626 e un massimo di $ 0.00004849, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di VOUCH è $ 0.00016666, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00000841.

In termini di performance a breve termine, VOUCH è variato del +0.71% nell'ultima ora, del -2.84% nelle 24 ore e del +9.89% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Vouch (VOUCH)

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

--
----

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

97.69B
97.69B 97.69B

97,691,029,380.79243
97,691,029,380.79243 97,691,029,380.79243

L'attuale capitalizzazione di mercato di Vouch è $ 4.56M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di VOUCH è 97.69B, con una fornitura totale di 97691029380.79243. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.56M.

Cronologia dei prezzi di Vouch (VOUCH) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Vouch a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Vouch in USD è stata di $ -0.0000050009.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Vouch in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Vouch in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-2.84%
30 giorni$ -0.0000050009-10.70%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Vouch (VOUCH)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Vouch (VOUCH)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Vouch (USD)

Quanto varrà Vouch (VOUCH) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Vouch (VOUCH) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Vouch.

Controlla subito la previsione del prezzo di Vouch!

VOUCH in valute locali

Economia del token di Vouch (VOUCH)

Comprendere l'economia del token di Vouch (VOUCH) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token VOUCH!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Vouch (VOUCH)

Quanto vale oggi Vouch (VOUCH)?
Il prezzo in tempo reale di VOUCH in USD è 0.00004671 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da VOUCH in USD?
Il prezzo attuale di VOUCH in USD è $ 0.00004671. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Vouch?
La capitalizzazione di mercato per VOUCH è $ 4.56M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di VOUCH?
La fornitura circolante di VOUCH è 97.69B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di VOUCH?
VOUCH ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00016666 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di VOUCH?
VOUCH ha visto un prezzo ATL di 0.00000841 USD.
Qual è il volume di trading di VOUCH?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per VOUCH è -- USD.
VOUCH salirà quest'anno?
VOUCH potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di VOUCH per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:21:10 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

