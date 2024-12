Che cos'è Unibright (UBT)

Unibright & Baseledger - Enterprise Blockchain solutions from Germany Unibright is a team of blockchain specialists, architects, developers, and consultants with 20+ years of experience in business processes and integration. Unibright offers Baseledger.net - The blockchain for Baselining (Baseline-protocol.org), Low-code-integration Tools, programmable DeFi with our tokenization platform Freequity and the Universal Business Token (UBT).

