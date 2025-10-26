Il prezzo in tempo reale di TRADESMAN oggi è 0.00019772 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRADIE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRADIE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di TRADESMAN oggi è 0.00019772 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRADIE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRADIE su MEXC ora.

Logo TRADESMAN

Prezzo di TRADESMAN (TRADIE)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TRADIE:

$0.00019881
$0.00019881$0.00019881
+25.50%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di TRADESMAN (TRADIE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:17:05 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di TRADESMAN (TRADIE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00015766
$ 0.00015766$ 0.00015766
Min sulle 24h
$ 0.00020962
$ 0.00020962$ 0.00020962
Max sulle 24h

$ 0.00015766
$ 0.00015766$ 0.00015766

$ 0.00020962
$ 0.00020962$ 0.00020962

$ 0.00025547
$ 0.00025547$ 0.00025547

$ 0.00009049
$ 0.00009049$ 0.00009049

-0.09%

+24.11%

+75.37%

+75.37%

Il prezzo in tempo reale di TRADESMAN (TRADIE) è $0.00019772. Nelle ultime 24 ore, TRADIE ha oscillato tra un minimo di $ 0.00015766 e un massimo di $ 0.00020962, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TRADIE è $ 0.00025547, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00009049.

In termini di performance a breve termine, TRADIE è variato del -0.09% nell'ultima ora, del +24.11% nelle 24 ore e del +75.37% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di TRADESMAN (TRADIE)

$ 217.71K
$ 217.71K$ 217.71K

--
----

$ 217.71K
$ 217.71K$ 217.71K

1.10B
1.10B 1.10B

1,095,219,270.259721
1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

L'attuale capitalizzazione di mercato di TRADESMAN è $ 217.71K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di TRADIE è 1.10B, con una fornitura totale di 1095219270.259721. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 217.71K.

Cronologia dei prezzi di TRADESMAN (TRADIE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di TRADESMAN a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di TRADESMAN in USD è stata di $ +0.0000248558.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di TRADESMAN in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di TRADESMAN in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+24.11%
30 giorni$ +0.0000248558+12.57%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è TRADESMAN (TRADIE)

TRADESMAN is a crypto currency built on the Solana blockchain. The goal of TRADESMAN is to educate other hard working blue collar men into the world of crypto to help the futures of the people who build our world brick by brick.

TRADESMAN was created on the 8th September 2025 and our team is based in Sydney, Australia. TRADESMAN is a reward tax token which uses a 10% tax which is then used to distribute bitcoin to all holders, the more you hold the more rewards you will make.

Our goal is to educate as many tradesman as we can into crypto and help guide their way through their crypto journey to improve the lives of those who work physically to make the world a better place.

The token was launched through a launchpad called "RevShare" They allowed tokens to create a tax on the token which will then be distributed to holders so everybody wins equally!

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa TRADESMAN (TRADIE)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di TRADESMAN (USD)

Quanto varrà TRADESMAN (TRADIE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset TRADESMAN (TRADIE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per TRADESMAN.

Controlla subito la previsione del prezzo di TRADESMAN!

TRADIE in valute locali

Economia del token di TRADESMAN (TRADIE)

Comprendere l'economia del token di TRADESMAN (TRADIE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TRADIE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a TRADESMAN (TRADIE)

Quanto vale oggi TRADESMAN (TRADIE)?
Il prezzo in tempo reale di TRADIE in USD è 0.00019772 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TRADIE in USD?
Il prezzo attuale di TRADIE in USD è $ 0.00019772. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di TRADESMAN?
La capitalizzazione di mercato per TRADIE è $ 217.71K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TRADIE?
La fornitura circolante di TRADIE è 1.10B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TRADIE?
TRADIE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00025547 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TRADIE?
TRADIE ha visto un prezzo ATL di 0.00009049 USD.
Qual è il volume di trading di TRADIE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TRADIE è -- USD.
TRADIE salirà quest'anno?
TRADIE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TRADIE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:17:05 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

