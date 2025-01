Che cos'è StratoVM (SVM)

StratoVM represents the convergence of Ethereum’s DeFi prowess and Bitcoin’s unparalleled security and decentralization. Amidst the constellation of Layer 2 solutions working to fulfill the promise of scalable and secure blockchain applications, StratoVM is a throughline, connecting Bitcoin’s immutable past and present to its boundless future potential. Latin for “strato” meaning “layer,” builders on StratoVM will find themselves at the forefront of what’s possible in DeFi, while still being anchored to Bitcoin’s well-established infrastructure.

Risorsa StratoVM (SVM) Sito web ufficiale