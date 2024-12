Che cos'è Speedy (SPEEDY)

In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.

