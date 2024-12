Che cos'è Slothana (SLOTH)

Slothana is a memecoin, based on a slovenly sloth who is sick of the 9 to 5 grind. Our stoner sloth is ready to ditch the daily grind and embrace the world of crypto trading. No more getting high on herb, just reaching those highs from trading altcoins!

