Che cos'è Skullcoin (SKULL)

Skullcoin introduces a unique Find-to-Earn concept, creating a GameFi with a sustainable economy, focusing on skill-based treasure hunting. This Web3 game innovates Encrypted NFTs with two layers of information: public and private, to embed secret clues for players to discover, emphasizing strategy and collaboration. On-chain mechanics based on Verifiable Random Function ensure fairness in randomness.

