Il prezzo in tempo reale di Sharp Token oggi è 0.00805718 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SHARP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SHARP su MEXC ora.

Logo Sharp Token

Prezzo di Sharp Token (SHARP)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SHARP:

$0.00805704
$0.00805704
-5.80%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Sharp Token (SHARP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:59:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Sharp Token (SHARP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00803902
$ 0.00803902
Min sulle 24h
$ 0.00947777
$ 0.00947777
Max sulle 24h

$ 0.00803902
$ 0.00803902

$ 0.00947777
$ 0.00947777

$ 0.0120001
$ 0.0120001

$ 0.00727332
$ 0.00727332

-0.03%

-5.82%

-10.99%

-10.99%

Il prezzo in tempo reale di Sharp Token (SHARP) è $0.00805718. Nelle ultime 24 ore, SHARP ha oscillato tra un minimo di $ 0.00803902 e un massimo di $ 0.00947777, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SHARP è $ 0.0120001, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00727332.

In termini di performance a breve termine, SHARP è variato del -0.03% nell'ultima ora, del -5.82% nelle 24 ore e del -10.99% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Sharp Token (SHARP)

$ 23.98M
$ 23.98M

--
--

$ 549.73M
$ 549.73M

2.98B
2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Sharp Token è $ 23.98M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SHARP è 2.98B, con una fornitura totale di 68230000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 549.73M.

Cronologia dei prezzi di Sharp Token (SHARP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Sharp Token a USD è stata $ -0.000498672253321985.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Sharp Token in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Sharp Token in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Sharp Token in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000498672253321985-5.82%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Sharp Token (SHARP)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Sharp Token (USD)

Quanto varrà Sharp Token (SHARP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Sharp Token (SHARP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Sharp Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di Sharp Token!

SHARP in valute locali

Economia del token di Sharp Token (SHARP)

Comprendere l'economia del token di Sharp Token (SHARP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SHARP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Sharp Token (SHARP)

Quanto vale oggi Sharp Token (SHARP)?
Il prezzo in tempo reale di SHARP in USD è 0.00805718 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SHARP in USD?
Il prezzo attuale di SHARP in USD è $ 0.00805718. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Sharp Token?
La capitalizzazione di mercato per SHARP è $ 23.98M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SHARP?
La fornitura circolante di SHARP è 2.98B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SHARP?
SHARP ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0120001 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SHARP?
SHARP ha visto un prezzo ATL di 0.00727332 USD.
Qual è il volume di trading di SHARP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SHARP è -- USD.
SHARP salirà quest'anno?
SHARP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SHARP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:59:18 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Sharp Token (SHARP)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

