Che cos'è Sekuritance (SKRT)

A CeFi and DeFi RegTech partner ecosystem aiming in delivering compliance, regulatory, transaction monitoring and identity management. Focussing on due diligence, ongoing checks, simplifying onboarding, automating payment gateway transactional checks and providing data security vaults are just some of the solution suite benefits.

Risorsa Sekuritance (SKRT) Sito web ufficiale