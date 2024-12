Che cos'è ScPrime (SCP)

ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter.

Risorsa ScPrime (SCP) Sito web ufficiale