Il prezzo in tempo reale di roule token oggi è 0.00401355 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ROUL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ROUL su MEXC ora.

Logo roule token

Prezzo di roule token (ROUL)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ROUL:

$0.00401713
$0.00401713$0.00401713
+1.10%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di roule token (ROUL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:05:16 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di roule token (ROUL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00394204
$ 0.00394204$ 0.00394204
Min sulle 24h
$ 0.00404664
$ 0.00404664$ 0.00404664
Max sulle 24h

$ 0.00394204
$ 0.00394204$ 0.00394204

$ 0.00404664
$ 0.00404664$ 0.00404664

$ 0.00858746
$ 0.00858746$ 0.00858746

$ 0.00109265
$ 0.00109265$ 0.00109265

+0.16%

+1.18%

+3.64%

+3.64%

Il prezzo in tempo reale di roule token (ROUL) è $0.00401355. Nelle ultime 24 ore, ROUL ha oscillato tra un minimo di $ 0.00394204 e un massimo di $ 0.00404664, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ROUL è $ 0.00858746, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00109265.

In termini di performance a breve termine, ROUL è variato del +0.16% nell'ultima ora, del +1.18% nelle 24 ore e del +3.64% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di roule token (ROUL)

$ 290.34K
$ 290.34K$ 290.34K

--
----

$ 401.43K
$ 401.43K$ 401.43K

72.33M
72.33M 72.33M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di roule token è $ 290.34K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ROUL è 72.33M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 401.43K.

Cronologia dei prezzi di roule token (ROUL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di roule token a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di roule token in USD è stata di $ +0.0076888857.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di roule token in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di roule token in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+1.18%
30 giorni$ +0.0076888857+191.57%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è roule token (ROUL)

Roule Token (ROUL) is a BEP-20 token built on BNB Smart Chain with the mission to make cryptocurrency education accessible and engaging for everyone. The project combines utility and storytelling: through daily episodes shared on social media, its mascot “ROULE” – a crypto superhero – teaches users about blockchain, trading, security, and market practices in a fun and simplified way. Beyond its educational role, ROUL integrates utility through training payments, staking opportunities, DAO governance, and community-driven initiatives.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di roule token (USD)

Quanto varrà roule token (ROUL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset roule token (ROUL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per roule token.

Controlla subito la previsione del prezzo di roule token!

ROUL in valute locali

Economia del token di roule token (ROUL)

Comprendere l'economia del token di roule token (ROUL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ROUL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a roule token (ROUL)

Quanto vale oggi roule token (ROUL)?
Il prezzo in tempo reale di ROUL in USD è 0.00401355 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ROUL in USD?
Il prezzo attuale di ROUL in USD è $ 0.00401355. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di roule token?
La capitalizzazione di mercato per ROUL è $ 290.34K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ROUL?
La fornitura circolante di ROUL è 72.33M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ROUL?
ROUL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00858746 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ROUL?
ROUL ha visto un prezzo ATL di 0.00109265 USD.
Qual è il volume di trading di ROUL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ROUL è -- USD.
ROUL salirà quest'anno?
ROUL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ROUL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:05:16 (UTC+8)

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

