Che cos'è Ropirito (ROPIRITO)

ROPIRITO is the token representing the @ropAIrito AI AGENT bot developed by @ropirito on Twitter/X. It is a project showcasing diverse multi-agent AI capabilities across social media platforms with continuous upgrades. Ropirito is the name of the dev building out the AI agent hive mind lead by @ropAIrito_bot based off the Eliza framework (https://github.com/ai16z/eliza). He’s a core dev for the Eliza framework over at ai16z, centience bot $CENTS (https://x.com/centienceiosol), an AI agent built by Somewhere Systems & TeeHee he built jointly by Teleport (a Flashbots [X] project) & Nous Research.

Risorsa Ropirito (ROPIRITO) Sito web ufficiale