Logo Rollback

Prezzo di Rollback (ROLL)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ROLL:

$0.00099059
$0.00099059$0.00099059
-3.20%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Rollback (ROLL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:09:07 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Rollback (ROLL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0.00103079
$ 0.00103079$ 0.00103079
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103079
$ 0.00103079$ 0.00103079

$ 0.02976526
$ 0.02976526$ 0.02976526

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.22%

-9.89%

-9.89%

Il prezzo in tempo reale di Rollback (ROLL) è --. Nelle ultime 24 ore, ROLL ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0.00103079, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ROLL è $ 0.02976526, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, ROLL è variato del -- nell'ultima ora, del -3.22% nelle 24 ore e del -9.89% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Rollback (ROLL)

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

--
----

$ 9.91K
$ 9.91K$ 9.91K

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Rollback è $ 9.91K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ROLL è 10.00M, con una fornitura totale di 10000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.91K.

Cronologia dei prezzi di Rollback (ROLL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Rollback a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Rollback in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Rollback in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Rollback in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-3.22%
30 giorni$ 0-60.85%
60 giorni$ 0-94.68%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

Risorsa Rollback (ROLL)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Rollback (USD)

Quanto varrà Rollback (ROLL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Rollback (ROLL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Rollback.

Controlla subito la previsione del prezzo di Rollback!

ROLL in valute locali

Economia del token di Rollback (ROLL)

Comprendere l'economia del token di Rollback (ROLL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ROLL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Rollback (ROLL)

Quanto vale oggi Rollback (ROLL)?
Il prezzo in tempo reale di ROLL in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ROLL in USD?
Il prezzo attuale di ROLL in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Rollback?
La capitalizzazione di mercato per ROLL è $ 9.91K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ROLL?
La fornitura circolante di ROLL è 10.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ROLL?
ROLL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.02976526 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ROLL?
ROLL ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di ROLL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ROLL è -- USD.
ROLL salirà quest'anno?
ROLL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ROLL per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

