Prezzo di Rollback (ROLL)
--
-3.22%
-9.89%
-9.89%
Il prezzo in tempo reale di Rollback (ROLL) è --. Nelle ultime 24 ore, ROLL ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0.00103079, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ROLL è $ 0.02976526, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, ROLL è variato del -- nell'ultima ora, del -3.22% nelle 24 ore e del -9.89% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Rollback è $ 9.91K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ROLL è 10.00M, con una fornitura totale di 10000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.91K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Rollback a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Rollback in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Rollback in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Rollback in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-3.22%
|30 giorni
|$ 0
|-60.85%
|60 giorni
|$ 0
|-94.68%
|90 giorni
|$ 0
|--
Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.
Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.
The Problem We Solve
Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets
A significant percentage of all digital assets are permanently locked away
Human error remains a leading cause of asset loss
No recovery mechanism exists for most crypto wallets
Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.
Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.
The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:
Automated monitoring of wallet activity
Configurable inactivity thresholds (days, months, years)
Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution
Email warnings before rollback execution
Smart contract security with decentralized execution
