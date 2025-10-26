Il prezzo in tempo reale di Robora oggi è 0.03507438 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RBR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RBR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Robora oggi è 0.03507438 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RBR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RBR su MEXC ora.

Prezzo di Robora (RBR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RBR:

$0.03507438
$0.03507438
+6.60%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Robora (RBR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:04:54 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Robora (RBR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.02752131
$ 0.02752131
Min sulle 24h
$ 0.03709144
$ 0.03709144
Max sulle 24h

$ 0.02752131
$ 0.02752131

$ 0.03709144
$ 0.03709144

$ 0.210107
$ 0.210107

$ 0.01295042
$ 0.01295042

+0.68%

+6.65%

-25.28%

-25.28%

Il prezzo in tempo reale di Robora (RBR) è $0.03507438. Nelle ultime 24 ore, RBR ha oscillato tra un minimo di $ 0.02752131 e un massimo di $ 0.03709144, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RBR è $ 0.210107, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.01295042.

In termini di performance a breve termine, RBR è variato del +0.68% nell'ultima ora, del +6.65% nelle 24 ore e del -25.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Robora (RBR)

$ 2.39M
$ 2.39M

--
--

$ 3.51M
$ 3.51M

68.01M
68.01M

100,000,000.0
100,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Robora è $ 2.39M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di RBR è 68.01M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 3.51M.

Cronologia dei prezzi di Robora (RBR) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Robora a USD è stata $ +0.00218671.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Robora in USD è stata di $ -0.0142919154.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Robora in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Robora in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00218671+6.65%
30 giorni$ -0.0142919154-40.74%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Robora (RBR)

Previsione del prezzo di Robora (USD)

Quanto varrà Robora (RBR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Robora (RBR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Robora.

Controlla subito la previsione del prezzo di Robora!

RBR in valute locali

Economia del token di Robora (RBR)

Comprendere l'economia del token di Robora (RBR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RBR!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Robora (RBR)

Quanto vale oggi Robora (RBR)?
Il prezzo in tempo reale di RBR in USD è 0.03507438 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RBR in USD?
Il prezzo attuale di RBR in USD è $ 0.03507438. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Robora?
La capitalizzazione di mercato per RBR è $ 2.39M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RBR?
La fornitura circolante di RBR è 68.01M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RBR?
RBR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.210107 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RBR?
RBR ha visto un prezzo ATL di 0.01295042 USD.
Qual è il volume di trading di RBR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RBR è -- USD.
RBR salirà quest'anno?
RBR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RBR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:04:54 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Robora (RBR)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$111,448.76

$3,949.34

$0.05461

$7.2559

$194.24

$111,448.76

$3,949.34

$2.5936

$194.24

$0.19669

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000118

$0.068380

$0.3640

$0.3640

$0.0000000000818

$0.0000000000000000000158

$0.034919

$0.00004237

