Il prezzo in tempo reale di Roadmap Coin oggi è 0.00000945 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RDMP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RDMP su MEXC ora.

Maggiori informazioni su RDMP

Informazioni sul prezzo di RDMP

Sito web ufficiale di RDMP

Economia del token di RDMP

Previsioni del prezzo di RDMP

Logo Roadmap Coin

Prezzo di Roadmap Coin (RDMP)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RDMP:

0.00%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Roadmap Coin (RDMP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:08:53 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Roadmap Coin (RDMP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00000927
$ 0.00000927$ 0.00000927
Min sulle 24h
$ 0.00000948
$ 0.00000948$ 0.00000948
Max sulle 24h

$ 0.00000927
$ 0.00000927$ 0.00000927

$ 0.00000948
$ 0.00000948$ 0.00000948

$ 0.00013432
$ 0.00013432$ 0.00013432

$ 0.00000805
$ 0.00000805$ 0.00000805

+0.06%

+0.04%

+8.42%

+8.42%

Il prezzo in tempo reale di Roadmap Coin (RDMP) è $0.00000945. Nelle ultime 24 ore, RDMP ha oscillato tra un minimo di $ 0.00000927 e un massimo di $ 0.00000948, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RDMP è $ 0.00013432, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00000805.

In termini di performance a breve termine, RDMP è variato del +0.06% nell'ultima ora, del +0.04% nelle 24 ore e del +8.42% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Roadmap Coin (RDMP)

$ 9.45K
$ 9.45K$ 9.45K

$ 9.45K
$ 9.45K$ 9.45K

999.77M
999.77M 999.77M

999,765,089.6233749
999,765,089.6233749 999,765,089.6233749

L'attuale capitalizzazione di mercato di Roadmap Coin è $ 9.45K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di RDMP è 999.77M, con una fornitura totale di 999765089.6233749. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 9.45K.

Cronologia dei prezzi di Roadmap Coin (RDMP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Roadmap Coin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Roadmap Coin in USD è stata di $ -0.0000006575.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Roadmap Coin in USD è stata di $ -0.0000030574.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Roadmap Coin in USD è stata di $ -0.000009610652254233054.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.04%
30 giorni$ -0.0000006575-6.95%
60 giorni$ -0.0000030574-32.35%
90 giorni$ -0.000009610652254233054-50.42%

Che cos'è Roadmap Coin (RDMP)

$RDMP - Roadmap coin is a memecoin on Solana based on crypto’s over-inflated promises and speculative absurdity.  We’re looking to reach $1B market cap and onboard 10 billion new users by Q3 2025 via our empty promise protocol.   Buy Now. We may pivot later. Roadmap Coin ($RDMP), a meme-based cryptocurrency with a focus on community engagement and holder rewards. Launched with a playful narrative, it claims to have achieved multiple "roadmap milestones" in a short period, emphasizing rapid progress compared to other crypto projects. The account actively posts about $RDMP’s integration with platforms like @phantom wallet and @boopdotfun , where holders can earn $SOL rewards. It also highlights listings on exchanges like MEXC and Moontok, boasting a market cap of over $2.5 million and liquidity of $160,616 as of June 17, 2025. @roadmapcoin ’s tone is bold and humorous, with posts like equating 1 $BTC to 1 $RDMP, aiming to capture attention in the volatile meme coin space. The account leverages social media hype, with AI-driven summaries and whale alerts from users like @Liwaysunv and @DhianRendy , projecting ambitious goals such as reaching a $1 billion valuation by Q3 2025. While it fosters a sense of community and excitement, the lack of detailed technical information raises questions about long-term viability, typical of meme coins. Followers are encouraged to hold $RDMP for passive rewards, aligning with its community-driven ethos.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Roadmap Coin (RDMP)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Roadmap Coin (USD)

Quanto varrà Roadmap Coin (RDMP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Roadmap Coin (RDMP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Roadmap Coin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Roadmap Coin!

RDMP in valute locali

Economia del token di Roadmap Coin (RDMP)

Comprendere l'economia del token di Roadmap Coin (RDMP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RDMP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Roadmap Coin (RDMP)

Quanto vale oggi Roadmap Coin (RDMP)?
Il prezzo in tempo reale di RDMP in USD è 0.00000945 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RDMP in USD?
Il prezzo attuale di RDMP in USD è $ 0.00000945. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Roadmap Coin?
La capitalizzazione di mercato per RDMP è $ 9.45K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RDMP?
La fornitura circolante di RDMP è 999.77M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RDMP?
RDMP ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00013432 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RDMP?
RDMP ha visto un prezzo ATL di 0.00000805 USD.
Qual è il volume di trading di RDMP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RDMP è -- USD.
RDMP salirà quest'anno?
RDMP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RDMP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:08:53 (UTC+8)

Disclaimer

