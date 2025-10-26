Il prezzo in tempo reale di Project 89 oggi è 0.00436345 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PROJECT89 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PROJECT89 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Project 89 oggi è 0.00436345 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PROJECT89 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PROJECT89 su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PROJECT89:

$0.00438471
$0.00438471$0.00438471
+4.30%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Project 89 (PROJECT89)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:01:24 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Project 89 (PROJECT89) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00406277
$ 0.00406277$ 0.00406277
Min sulle 24h
$ 0.00439021
$ 0.00439021$ 0.00439021
Max sulle 24h

$ 0.00406277
$ 0.00406277$ 0.00406277

$ 0.00439021
$ 0.00439021$ 0.00439021

$ 0.00642953
$ 0.00642953$ 0.00642953

$ 0.00245933
$ 0.00245933$ 0.00245933

+3.12%

+3.83%

+29.42%

+29.42%

Il prezzo in tempo reale di Project 89 (PROJECT89) è $0.00436345. Nelle ultime 24 ore, PROJECT89 ha oscillato tra un minimo di $ 0.00406277 e un massimo di $ 0.00439021, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PROJECT89 è $ 0.00642953, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00245933.

In termini di performance a breve termine, PROJECT89 è variato del +3.12% nell'ultima ora, del +3.83% nelle 24 ore e del +29.42% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Project 89 (PROJECT89)

$ 5.82M
$ 5.82M$ 5.82M

--
----

$ 5.82M
$ 5.82M$ 5.82M

1.37B
1.37B 1.37B

1,374,832,674.548392
1,374,832,674.548392 1,374,832,674.548392

L'attuale capitalizzazione di mercato di Project 89 è $ 5.82M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di PROJECT89 è 1.37B, con una fornitura totale di 1374832674.548392. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 5.82M.

Cronologia dei prezzi di Project 89 (PROJECT89) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Project 89 a USD è stata $ +0.00016113.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Project 89 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Project 89 in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Project 89 in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00016113+3.83%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Project 89 (PROJECT89)

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Project 89 (PROJECT89)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Project 89 (USD)

Quanto varrà Project 89 (PROJECT89) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Project 89 (PROJECT89) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Project 89.

Controlla subito la previsione del prezzo di Project 89!

PROJECT89 in valute locali

Economia del token di Project 89 (PROJECT89)

Comprendere l'economia del token di Project 89 (PROJECT89) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PROJECT89!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Project 89 (PROJECT89)

Quanto vale oggi Project 89 (PROJECT89)?
Il prezzo in tempo reale di PROJECT89 in USD è 0.00436345 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PROJECT89 in USD?
Il prezzo attuale di PROJECT89 in USD è $ 0.00436345. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Project 89?
La capitalizzazione di mercato per PROJECT89 è $ 5.82M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PROJECT89?
La fornitura circolante di PROJECT89 è 1.37B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PROJECT89?
PROJECT89 ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00642953 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PROJECT89?
PROJECT89 ha visto un prezzo ATL di 0.00245933 USD.
Qual è il volume di trading di PROJECT89?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PROJECT89 è -- USD.
PROJECT89 salirà quest'anno?
PROJECT89 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PROJECT89 per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:01:24 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

