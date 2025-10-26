Il prezzo in tempo reale di PickleVault oggi è 0.0012807 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PICKLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PICKLE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di PickleVault oggi è 0.0012807 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PICKLE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PICKLE su MEXC ora.

Logo PickleVault

Prezzo di PickleVault (PICKLE)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PICKLE:

$0.00128058
$0.00128058$0.00128058
+4.80%1D
mexc
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di PickleVault (PICKLE)
Informazioni sui prezzi di PickleVault (PICKLE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00110767
$ 0.00110767$ 0.00110767
Min sulle 24h
$ 0.00130249
$ 0.00130249$ 0.00130249
Max sulle 24h

$ 0.00110767
$ 0.00110767$ 0.00110767

$ 0.00130249
$ 0.00130249$ 0.00130249

$ 0.00814848
$ 0.00814848$ 0.00814848

$ 0
$ 0$ 0

-1.27%

+4.83%

-25.73%

-25.73%

Il prezzo in tempo reale di PickleVault (PICKLE) è $0.0012807. Nelle ultime 24 ore, PICKLE ha oscillato tra un minimo di $ 0.00110767 e un massimo di $ 0.00130249, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PICKLE è $ 0.00814848, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, PICKLE è variato del -1.27% nell'ultima ora, del +4.83% nelle 24 ore e del -25.73% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di PickleVault (PICKLE)

$ 525.04K
$ 525.04K$ 525.04K

--
----

$ 525.04K
$ 525.04K$ 525.04K

410.00M
410.00M 410.00M

409,997,713.763235
409,997,713.763235 409,997,713.763235

L'attuale capitalizzazione di mercato di PickleVault è $ 525.04K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di PICKLE è 410.00M, con una fornitura totale di 409997713.763235. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 525.04K.

Cronologia dei prezzi di PickleVault (PICKLE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di PickleVault a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di PickleVault in USD è stata di $ +0.0002878076.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di PickleVault in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di PickleVault in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+4.83%
30 giorni$ +0.0002878076+22.47%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è PickleVault (PICKLE)

The most sophisticated supply shock in sports card history. Perfect distribution. Wealthy holders. Systematic accumulation. The stars have aligned for the ultimate supply crunch. You buy $PICKLE, the vault accrues fees, the fees are used to purchase more Ben Johns Rookie Cards, the value of the vault grows.

More funds raised -> more cards purchased -> lower float -> higher vault value

Yeah. It's going to be huge.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa PickleVault (PICKLE)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di PickleVault (USD)

Quanto varrà PickleVault (PICKLE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PickleVault (PICKLE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PickleVault.

Controlla subito la previsione del prezzo di PickleVault!

PICKLE in valute locali

Economia del token di PickleVault (PICKLE)

Comprendere l'economia del token di PickleVault (PICKLE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PICKLE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a PickleVault (PICKLE)

Quanto vale oggi PickleVault (PICKLE)?
Il prezzo in tempo reale di PICKLE in USD è 0.0012807 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PICKLE in USD?
Il prezzo attuale di PICKLE in USD è $ 0.0012807. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di PickleVault?
La capitalizzazione di mercato per PICKLE è $ 525.04K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PICKLE?
La fornitura circolante di PICKLE è 410.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PICKLE?
PICKLE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00814848 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PICKLE?
PICKLE ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di PICKLE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PICKLE è -- USD.
PICKLE salirà quest'anno?
PICKLE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PICKLE per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di PickleVault (PICKLE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

