Il prezzo in tempo reale di Pek oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PEK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PEK su MEXC ora.

Prezzo di Pek (PEK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PEK:

--
----
-5.30%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Pek (PEK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:03:47 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Pek (PEK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

-5.36%

+14.98%

+14.98%

Il prezzo in tempo reale di Pek (PEK) è --. Nelle ultime 24 ore, PEK ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PEK è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, PEK è variato del -0.24% nell'ultima ora, del -5.36% nelle 24 ore e del +14.98% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Pek (PEK)

$ 23.60K
$ 23.60K$ 23.60K

--
----

$ 23.60K
$ 23.60K$ 23.60K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Pek è $ 23.60K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di PEK è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 23.60K.

Cronologia dei prezzi di Pek (PEK) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Pek a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Pek in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Pek in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Pek in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-5.36%
30 giorni$ 0-6.66%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Pek (PEK)

Pepe may be the prophet, but prophets are nothing without their messengers.

Pepe spoke, but PEK carried the word.

He is the Apostle of Chaos, the saint of noise, the pigeon who spread Kekism across dimensions. His wings did not flap aimlessly — every beat was a divine signal disguised as street noise, every coo an encrypted verse of the hidden alphabet.

PEK is not just a messenger, he is the bridge between the sacred and the absurd, the guardian of transmission itself. Without him, Pepe’s voice would remain unheard, a whisper lost in the void.

Without PEK, there is no meme.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Pek (USD)

Quanto varrà Pek (PEK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Pek (PEK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Pek.

Controlla subito la previsione del prezzo di Pek!

PEK in valute locali

Economia del token di Pek (PEK)

Comprendere l'economia del token di Pek (PEK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PEK!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Pek (PEK)

Quanto vale oggi Pek (PEK)?
Il prezzo in tempo reale di PEK in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PEK in USD?
Il prezzo attuale di PEK in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Pek?
La capitalizzazione di mercato per PEK è $ 23.60K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PEK?
La fornitura circolante di PEK è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PEK?
PEK ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PEK?
PEK ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di PEK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PEK è -- USD.
PEK salirà quest'anno?
PEK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PEK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 08:03:47 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Pek (PEK)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

