Il prezzo in tempo reale di ORYNTH oggi è 0.00088862 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ORY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ORY su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ORY

Informazioni sul prezzo di ORY

Sito web ufficiale di ORY

Economia del token di ORY

Previsioni del prezzo di ORY

Prezzo di ORYNTH (ORY)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ORY:

$0.00088854
$0.00088854$0.00088854
-11.40%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ORYNTH (ORY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:58:07 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ORYNTH (ORY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00088138
$ 0.00088138$ 0.00088138
Min sulle 24h
$ 0.00102386
$ 0.00102386$ 0.00102386
Max sulle 24h

$ 0.00088138
$ 0.00088138$ 0.00088138

$ 0.00102386
$ 0.00102386$ 0.00102386

$ 0.00368344
$ 0.00368344$ 0.00368344

$ 0.00011766
$ 0.00011766$ 0.00011766

-1.40%

-11.61%

-29.80%

-29.80%

Il prezzo in tempo reale di ORYNTH (ORY) è $0.00088862. Nelle ultime 24 ore, ORY ha oscillato tra un minimo di $ 0.00088138 e un massimo di $ 0.00102386, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ORY è $ 0.00368344, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00011766.

In termini di performance a breve termine, ORY è variato del -1.40% nell'ultima ora, del -11.61% nelle 24 ore e del -29.80% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ORYNTH (ORY)

$ 888.55K
$ 888.55K$ 888.55K

--
----

$ 888.55K
$ 888.55K$ 888.55K

999.92M
999.92M 999.92M

999,924,725.2182198
999,924,725.2182198 999,924,725.2182198

L'attuale capitalizzazione di mercato di ORYNTH è $ 888.55K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ORY è 999.92M, con una fornitura totale di 999924725.2182198. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 888.55K.

Cronologia dei prezzi di ORYNTH (ORY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di ORYNTH a USD è stata $ -0.000116806941974764.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di ORYNTH in USD è stata di $ +0.0001251285.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di ORYNTH in USD è stata di $ -0.0005318586.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di ORYNTH in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000116806941974764-11.61%
30 giorni$ +0.0001251285+14.08%
60 giorni$ -0.0005318586-59.85%
90 giorni$ 0--

Che cos'è ORYNTH (ORY)

Orynth — Your AI No Code Gateway to the Solana Universe

Orynth is an AI-powered no code platform that makes building on Solana as simple as describing an idea. Anyone can turn a prompt into a fully functional blockchain application in minutes without writing code or dealing with blockchain complexity.

Just describe what you want to create, whether it is a trading bot, a staking dashboard, a launchpad, a game, or a DeFi protocol. Orynth instantly generates, deploys, and hosts it on Solana. There is no setup, no smart contract pain, and no backend chaos.

With Orynth you can go from idea to live app in the time it takes to make coffee. The platform handles everything from the interface to the on chain logic, while AI ensures performance, security, and efficiency.

Our vision is to make Solana development as easy as sending a text. Creation should be open to everyone, not just those who can code. With Orynth, anyone from a curious beginner to a seasoned builder can launch the next big thing.

From idea to prompt to app to impact. That is the Orynth way.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa ORYNTH (ORY)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di ORYNTH (USD)

Quanto varrà ORYNTH (ORY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ORYNTH (ORY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ORYNTH.

Controlla subito la previsione del prezzo di ORYNTH!

ORY in valute locali

Economia del token di ORYNTH (ORY)

Comprendere l'economia del token di ORYNTH (ORY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ORY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a ORYNTH (ORY)

Quanto vale oggi ORYNTH (ORY)?
Il prezzo in tempo reale di ORY in USD è 0.00088862 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ORY in USD?
Il prezzo attuale di ORY in USD è $ 0.00088862. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ORYNTH?
La capitalizzazione di mercato per ORY è $ 888.55K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ORY?
La fornitura circolante di ORY è 999.92M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ORY?
ORY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00368344 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ORY?
ORY ha visto un prezzo ATL di 0.00011766 USD.
Qual è il volume di trading di ORY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ORY è -- USD.
ORY salirà quest'anno?
ORY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ORY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:58:07 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di ORYNTH (ORY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

