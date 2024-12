Che cos'è MixMarvel (MIX)

Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.

Risorsa MixMarvel (MIX) Sito web ufficiale