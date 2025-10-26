Il prezzo in tempo reale di McFlamingo Token oggi è 0.0000419 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MCFL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MCFL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di McFlamingo Token oggi è 0.0000419 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi MCFL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di MCFL su MEXC ora.

Informazioni sui prezzi di McFlamingo Token (MCFL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00004115
$ 0.00004115$ 0.00004115
Min sulle 24h
$ 0.00004206
$ 0.00004206$ 0.00004206
Max sulle 24h

$ 0.00004115
$ 0.00004115$ 0.00004115

$ 0.00004206
$ 0.00004206$ 0.00004206

$ 0.00009126
$ 0.00009126$ 0.00009126

$ 0.00003899
$ 0.00003899$ 0.00003899

+0.00%

+0.41%

+0.37%

+0.37%

Il prezzo in tempo reale di McFlamingo Token (MCFL) è $0.0000419. Nelle ultime 24 ore, MCFL ha oscillato tra un minimo di $ 0.00004115 e un massimo di $ 0.00004206, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di MCFL è $ 0.00009126, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00003899.

In termini di performance a breve termine, MCFL è variato del +0.00% nell'ultima ora, del +0.41% nelle 24 ore e del +0.37% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di McFlamingo Token (MCFL)

$ 32.87K
$ 32.87K$ 32.87K

--
----

$ 41.89K
$ 41.89K$ 41.89K

784.50M
784.50M 784.50M

999,786,829.876798
999,786,829.876798 999,786,829.876798

L'attuale capitalizzazione di mercato di McFlamingo Token è $ 32.87K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di MCFL è 784.50M, con una fornitura totale di 999786829.876798. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 41.89K.

Cronologia dei prezzi di McFlamingo Token (MCFL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di McFlamingo Token a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di McFlamingo Token in USD è stata di $ -0.0000054842.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di McFlamingo Token in USD è stata di $ -0.0000117710.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di McFlamingo Token in USD è stata di $ -0.00004070449633032985.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.41%
30 giorni$ -0.0000054842-13.08%
60 giorni$ -0.0000117710-28.09%
90 giorni$ -0.00004070449633032985-49.27%

Che cos'è McFlamingo Token (MCFL)

MCFL The McFlamingo token transforms the restaurant experience by turning customer and employee loyalty and rewards into a tradable asset. By using the token, customers aren’t just earning points—they’re gaining a stake in the brand’s ecosystem, which they can use, trade, or hold onto for future value. This is how it bridges both worlds.

Tokenizing the brand allows customers to have a more interactive relationship with the restaurant. Instead of just eating there, they can earn tokens through visits or special events, and those tokens might unlock discounts, exclusive meals, or even voting power on new menu items.

It also gives them a sense of ownership and community, which can keep people engaged and invested beyond just dining. That’s where the real-world value meets the digital asset

A tokenized security is more like stock in a company, while the McFlamingo token is more like a membership perk or loyalty point that also holds value. One is about ownership and investment, the other is about utility and experience.

if employees get tokens for completing tasks, those transactions are recorded on-chain. That means there’s a transparent and immutable record of their contributions.

This can create more accountability and also reward employees in a transparent way. Plus, those tokens can have real value, so it’s a new way to incentivize and keep track of productivity. It ties their efforts directly to the value they help create for the business.

It is different from a traditional employee-owned stock plan. In a stock plan, employees own shares of the company itself, and that’s regulated like any other security.

With tokenized rewards, employees aren’t owning a piece of the company’s equity. Instead, they’re earning tokens tied to specific activities or contributions. It’s more flexible and can be tailored to their role or the success of certain projects, rather than the overall company’s stock performance.

When tasks are completed and token rewards are issued on-chain, that adds to the token’s overall activity and volume. More activity generally means a healthier market, because it shows ongoing engagement.

This steady flow of transactions helps maintain liquidity, which supports price stability. If the token is constantly being earned and used, it prevents sudden price swings because there’s always movement in the market. That’s how on-chain task volume contributes to a stable price

When employees earn tokens, it’s like rewarding them with something that becomes valuable as the ecosystem grows.

If the token’s value increases because of more usage and trust, both employees and the company benefit. It’s a win-win situation if done right. To stabilize the market employees will one able to hopefully in the future stake tokens and in certain situations the restaurant can also buy back tokens if needed.

Risorsa McFlamingo Token (MCFL)

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a McFlamingo Token (MCFL)

Quanto vale oggi McFlamingo Token (MCFL)?
Il prezzo in tempo reale di MCFL in USD è 0.0000419 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da MCFL in USD?
Il prezzo attuale di MCFL in USD è $ 0.0000419. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di McFlamingo Token?
La capitalizzazione di mercato per MCFL è $ 32.87K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di MCFL?
La fornitura circolante di MCFL è 784.50M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di MCFL?
MCFL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00009126 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di MCFL?
MCFL ha visto un prezzo ATL di 0.00003899 USD.
Qual è il volume di trading di MCFL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per MCFL è -- USD.
MCFL salirà quest'anno?
MCFL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di MCFL per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:57:24 (UTC+8)

