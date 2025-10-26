Il prezzo in tempo reale di Matchy oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi $MATCHY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di $MATCHY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Matchy oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi $MATCHY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di $MATCHY su MEXC ora.

Maggiori informazioni su $MATCHY

Informazioni sul prezzo di $MATCHY

Sito web ufficiale di $MATCHY

Economia del token di $MATCHY

Previsioni del prezzo di $MATCHY

Prezzo di Matchy ($MATCHY)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in $MATCHY:

$0.00012799
$0.00012799$0.00012799
+1.20%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Matchy ($MATCHY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:59:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Matchy ($MATCHY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+1.28%

-27.18%

-27.18%

Il prezzo in tempo reale di Matchy ($MATCHY) è --. Nelle ultime 24 ore, $MATCHY ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di $MATCHY è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, $MATCHY è variato del -0.00% nell'ultima ora, del +1.28% nelle 24 ore e del -27.18% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Matchy ($MATCHY)

$ 127.99K
$ 127.99K$ 127.99K

--
----

$ 127.99K
$ 127.99K$ 127.99K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,307.060397
999,997,307.060397 999,997,307.060397

L'attuale capitalizzazione di mercato di Matchy è $ 127.99K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di $MATCHY è 1000.00M, con una fornitura totale di 999997307.060397. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 127.99K.

Cronologia dei prezzi di Matchy ($MATCHY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Matchy a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Matchy in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Matchy in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Matchy in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+1.28%
30 giorni$ 0-28.30%
60 giorni$ 0-78.13%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Matchy ($MATCHY)

Matchy Trade: The Meme-Powered AI Prediction Game on Solana

In the ever-evolving world of Web3 gaming, a new wave of on-chain prediction games has been gaining momentum. At the heart of this trend is Matchy Trade, a Solana-based prediction game that blends speculation, memes, and artificial intelligence into a fast-paced, community-driven experience. Designed for degens who thrive on risk and entertainment, Matchy Trade isn’t just another trading game—it’s a survival challenge where every bet, every flip, and every tile reveals a new chance to outplay your rivals.

At its core, Matchy Trade revolves around predicting token moves on Solana. Players place their bets on whether specific tokens will go up or down within short timeframes. But instead of being a simple “yes/no” guessing game, the platform introduces gamified mechanics like tile flipping and survival rounds. Each correct prediction allows a player to advance, while mistakes can push them closer to elimination. This creates an atmosphere that feels like a mix of traditional prediction markets, Web3 gaming tournaments, and meme culture chaos.

The integration of AI takes Matchy Trade to another level. The AI component analyzes patterns, creates meme-driven narratives, and introduces unpredictable twists that keep the experience fresh. This means the game isn’t only about dry data and charts—it’s also about narrative trading, where memes become part of the strategy. Think of it as “degens versus AI memes,” where community humor and human instincts collide with machine-powered dynamics.

What makes Matchy Trade particularly engaging is its social survival aspect. Players aren’t just competing against the charts—they’re competing against each other. The tile-flip mechanism ensures that multiple players can be eliminated in a single round, raising the stakes and making each correct move more rewarding. This creates a thrilling loop of tension, risk-taking, and the chance for spectacular comebacks.

Being built on Solana means the game benefits from fast transactions, low fees, and scalability, making it accessible to a wide global audience. Unlike traditional Web2 prediction apps, where results are opaque, Matchy Trade’s blockchain foundation guarantees transparency, fairness, and verifiable results. Every bet, win, and loss is secured on-chain, ensuring players can trust the system.

In short, Matchy Trade is more than just a trading simulator—it’s a cultural experiment. By combining memes, AI, and community competition, it transforms prediction into entertainment. For degens who live for volatility, humor, and survival-of-the-fittest energy, Matchy Trade could easily become the go-to Solana game to test luck, skill, and meme power—all at once.

Risorsa Matchy ($MATCHY)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Matchy (USD)

Quanto varrà Matchy ($MATCHY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Matchy ($MATCHY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Matchy.

Controlla subito la previsione del prezzo di Matchy!

$MATCHY in valute locali

Economia del token di Matchy ($MATCHY)

Comprendere l'economia del token di Matchy ($MATCHY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token $MATCHY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Matchy ($MATCHY)

Quanto vale oggi Matchy ($MATCHY)?
Il prezzo in tempo reale di $MATCHY in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da $MATCHY in USD?
Il prezzo attuale di $MATCHY in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Matchy?
La capitalizzazione di mercato per $MATCHY è $ 127.99K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di $MATCHY?
La fornitura circolante di $MATCHY è 1000.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di $MATCHY?
$MATCHY ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di $MATCHY?
$MATCHY ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di $MATCHY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per $MATCHY è -- USD.
$MATCHY salirà quest'anno?
$MATCHY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di $MATCHY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:59:48 (UTC+8)

