Il prezzo in tempo reale di JELLY TIME oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi JELLY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di JELLY su MEXC ora.

Maggiori informazioni su JELLY

Informazioni sul prezzo di JELLY

Sito web ufficiale di JELLY

Economia del token di JELLY

Previsioni del prezzo di JELLY

Logo JELLY TIME

Prezzo di JELLY TIME (JELLY)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in JELLY:

--
----
+17.90%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di JELLY TIME (JELLY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:51:34 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di JELLY TIME (JELLY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0015406
$ 0.0015406$ 0.0015406

$ 0
$ 0$ 0

+16.78%

+17.92%

+13.28%

+13.28%

Il prezzo in tempo reale di JELLY TIME (JELLY) è --. Nelle ultime 24 ore, JELLY ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di JELLY è $ 0.0015406, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, JELLY è variato del +16.78% nell'ultima ora, del +17.92% nelle 24 ore e del +13.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di JELLY TIME (JELLY)

$ 17.23K
$ 17.23K$ 17.23K

--
----

$ 17.23K
$ 17.23K$ 17.23K

999.76M
999.76M 999.76M

999,760,634.305833
999,760,634.305833 999,760,634.305833

L'attuale capitalizzazione di mercato di JELLY TIME è $ 17.23K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di JELLY è 999.76M, con una fornitura totale di 999760634.305833. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 17.23K.

Cronologia dei prezzi di JELLY TIME (JELLY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di JELLY TIME a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di JELLY TIME in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di JELLY TIME in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di JELLY TIME in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+17.92%
30 giorni$ 0-24.44%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è JELLY TIME (JELLY)

Peanut Butter Jelly Time ($JELLY) is a community-driven cryptocurrency project inspired by one of the earliest and most recognizable internet memes. The origin of the meme dates back to 2001, when a short Flash animation of a cartoon banana dancing to the 1996 song “Peanut Butter Jelly Time” by The Buckwheat Boyz began circulating online. Initially shared on personal websites and niche communities, it gained massive popularity on early internet platforms such as eBaum’s World, Newgrounds, AlbinoBlacksheep, and YTMND. The looping animation, combined with the repetitive and absurd lyrics, made it a defining example of early internet humor and one of the first memes to achieve widespread recognition.

The $JELLY project is designed around collective ownership, community governance, and cultural preservation. By leveraging the meme’s high recognizability and nostalgic appeal, $JELLY aims to unite participants who share an appreciation for internet history and meme culture. The project operates as a decentralized, community-led initiative, with token holders empowered to influence project direction, creative output, and collaborations.

$JELLY is more than a token; it is a cultural artifact on-chain. Its design incorporates the ethos of Web3—permissionless participation, transparent governance, and open creative collaboration—while maintaining the playful spirit of the original meme. The token serves as a medium for digital collectibles, meme-based media initiatives, and cross-community partnerships. Future development plans include the integration of $JELLY into meme-related content, online events, NFT collections, and collaborative marketing campaigns with other crypto projects.

The cultural footprint of Peanut Butter Jelly Time extends beyond internet forums and Flash animation websites. The meme has appeared in mainstream media, most notably in the Family Guy episode “The Courtship of Stewie’s Father” (Season 4, Episode 16, aired November 20, 2005), where the character Brian dresses as the banana to cheer up Peter. The meme was also popular during the MySpace era, often embedded in user profiles and blog posts, further cementing its role in early social media culture. Its enduring appeal lies in its simplicity, absurdity, and the shared nostalgia it evokes for those who experienced the early days of the internet.

The project’s roadmap emphasizes sustainable growth and active community involvement. Key goals include:

Encouraging creative contributions from the community in the form of artwork, videos, and memes.

Hosting community-driven contests, events, and social media campaigns to maintain engagement.

Preserving and documenting internet culture through archival efforts and educational content.

$JELLY operates on the principle that strong communities drive lasting value. By grounding the project in a cultural phenomenon that has already demonstrated global reach, the team aims to create a space where humor, history, and blockchain innovation intersect.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di JELLY TIME (USD)

Quanto varrà JELLY TIME (JELLY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset JELLY TIME (JELLY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per JELLY TIME.

Controlla subito la previsione del prezzo di JELLY TIME!

JELLY in valute locali

Economia del token di JELLY TIME (JELLY)

Comprendere l'economia del token di JELLY TIME (JELLY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token JELLY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a JELLY TIME (JELLY)

Quanto vale oggi JELLY TIME (JELLY)?
Il prezzo in tempo reale di JELLY in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da JELLY in USD?
Il prezzo attuale di JELLY in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di JELLY TIME?
La capitalizzazione di mercato per JELLY è $ 17.23K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di JELLY?
La fornitura circolante di JELLY è 999.76M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di JELLY?
JELLY ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0015406 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di JELLY?
JELLY ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di JELLY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per JELLY è -- USD.
JELLY salirà quest'anno?
JELLY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di JELLY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:51:34 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

