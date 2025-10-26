Il prezzo in tempo reale di iLuminary Token oggi è 0.013421 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ILMT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ILMT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di iLuminary Token oggi è 0.013421 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ILMT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ILMT su MEXC ora.

Prezzo di iLuminary Token (ILMT)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ILMT:

$0.013421
+1.50%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di iLuminary Token (ILMT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:54:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di iLuminary Token (ILMT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01239211
Min sulle 24h
$ 0.01345979
Max sulle 24h

$ 0.01239211
$ 0.01345979
$ 0.03000248
$ 0.00183544
-0.28%

+1.55%

-25.96%

-25.96%

Il prezzo in tempo reale di iLuminary Token (ILMT) è $0.013421. Nelle ultime 24 ore, ILMT ha oscillato tra un minimo di $ 0.01239211 e un massimo di $ 0.01345979, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ILMT è $ 0.03000248, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00183544.

In termini di performance a breve termine, ILMT è variato del -0.28% nell'ultima ora, del +1.55% nelle 24 ore e del -25.96% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di iLuminary Token (ILMT)

$ 214.15K
--
$ 1.87M
15.96M
139,389,969.730026
L'attuale capitalizzazione di mercato di iLuminary Token è $ 214.15K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ILMT è 15.96M, con una fornitura totale di 139389969.730026. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.87M.

Cronologia dei prezzi di iLuminary Token (ILMT) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di iLuminary Token a USD è stata $ +0.0002049.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di iLuminary Token in USD è stata di $ +0.0356601284.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di iLuminary Token in USD è stata di $ +0.0181279285.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di iLuminary Token in USD è stata di $ +0.004745626519765361.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0002049+1.55%
30 giorni$ +0.0356601284+265.70%
60 giorni$ +0.0181279285+135.07%
90 giorni$ +0.004745626519765361+54.70%

Che cos'è iLuminary Token (ILMT)

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa iLuminary Token (ILMT)

Previsione del prezzo di iLuminary Token (USD)

Quanto varrà iLuminary Token (ILMT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset iLuminary Token (ILMT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per iLuminary Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di iLuminary Token!

ILMT in valute locali

Economia del token di iLuminary Token (ILMT)

Comprendere l'economia del token di iLuminary Token (ILMT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ILMT!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a iLuminary Token (ILMT)

Quanto vale oggi iLuminary Token (ILMT)?
Il prezzo in tempo reale di ILMT in USD è 0.013421 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ILMT in USD?
Il prezzo attuale di ILMT in USD è $ 0.013421. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di iLuminary Token?
La capitalizzazione di mercato per ILMT è $ 214.15K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ILMT?
La fornitura circolante di ILMT è 15.96M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ILMT?
ILMT ha raggiunto un prezzo ATH di 0.03000248 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ILMT?
ILMT ha visto un prezzo ATL di 0.00183544 USD.
Qual è il volume di trading di ILMT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ILMT è -- USD.
ILMT salirà quest'anno?
ILMT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ILMT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:54:39 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

