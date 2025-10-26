Il prezzo in tempo reale di HypeFun oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HYFU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HYFU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di HypeFun oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HYFU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HYFU su MEXC ora.

Maggiori informazioni su HYFU

Informazioni sul prezzo di HYFU

Whitepaper di HYFU

Sito web ufficiale di HYFU

Economia del token di HYFU

Previsioni del prezzo di HYFU

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo HypeFun

Prezzo di HypeFun (HYFU)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HYFU:

--
----
-0.80%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di HypeFun (HYFU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:49:26 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di HypeFun (HYFU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.84%

+0.66%

+0.66%

Il prezzo in tempo reale di HypeFun (HYFU) è --. Nelle ultime 24 ore, HYFU ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HYFU è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, HYFU è variato del -- nell'ultima ora, del -0.84% nelle 24 ore e del +0.66% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di HypeFun (HYFU)

$ 30.22K
$ 30.22K$ 30.22K

--
----

$ 30.22K
$ 30.22K$ 30.22K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di HypeFun è $ 30.22K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HYFU è 1.00B, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 30.22K.

Cronologia dei prezzi di HypeFun (HYFU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di HypeFun a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di HypeFun in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di HypeFun in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di HypeFun in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.84%
30 giorni$ 0-30.90%
60 giorni$ 0-49.55%
90 giorni$ 0--

Che cos'è HypeFun (HYFU)

Bringing Your Memes To Life

HypeFun.ai is the first AI Meme LaunchPad on HyperEvm. It allows you to launch your Meme Token & AI Agent IN SECONDS, with ZERO coding experience.

About HypeFun ost projects today like VIRTUALS aim to create helpful AI agents that will change the world. But let’s be real: AI is still in its infancy. As proven by AI16Z’s underwhelming response, the world isn’t quite ready for AI agents to run our lives.

But you know what AI is ready for? Causing absolute chaos, laughter, and hype in the world of memes.

Just like Veo3 lets creators produce hilarious AI-generated videos for X, we’re starting with something equally fun and viral: AI-powered meme personalities. With a simple chatbot interface similar to Character.ai users can chat with their favorite memes, push their boundaries, jailbreak them, and create screenshot-worthy moments to share on X.

The goal? Pure memetic entertainment.

Next, we’ll bring these AI memes into your communities with integrations for X, Discord, and Telegram, so every meme community whether it’s Hypurr, Doge, or an up-and-coming Pepe variant can interact with its own meme mascot in real time.

The Target? Every meme community in crypto.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa HypeFun (HYFU)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di HypeFun (USD)

Quanto varrà HypeFun (HYFU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset HypeFun (HYFU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per HypeFun.

Controlla subito la previsione del prezzo di HypeFun!

HYFU in valute locali

Economia del token di HypeFun (HYFU)

Comprendere l'economia del token di HypeFun (HYFU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HYFU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a HypeFun (HYFU)

Quanto vale oggi HypeFun (HYFU)?
Il prezzo in tempo reale di HYFU in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HYFU in USD?
Il prezzo attuale di HYFU in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di HypeFun?
La capitalizzazione di mercato per HYFU è $ 30.22K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HYFU?
La fornitura circolante di HYFU è 1.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HYFU?
HYFU ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HYFU?
HYFU ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di HYFU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HYFU è -- USD.
HYFU salirà quest'anno?
HYFU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HYFU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:49:26 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di HypeFun (HYFU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,568.11
$111,568.11$111,568.11

+0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.50
$3,954.50$3,954.50

+0.55%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05850
$0.05850$0.05850

-14.72%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.0985
$7.0985$7.0985

-3.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,568.11
$111,568.11$111,568.11

+0.16%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,954.50
$3,954.50$3,954.50

+0.55%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5956
$2.5956$2.5956

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.13
$194.13$194.13

+1.16%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19668
$0.19668$0.19668

+0.22%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000118
$0.000000000000118$0.000000000000118

+18.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.061897
$0.061897$0.061897

+8,152.93%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4466
$0.4466$0.4466

+1,686.40%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4466
$0.4466$0.4466

+1,686.40%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000774
$0.0000000000774$0.0000000000774

+67.89%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000206
$0.0000000000000000000206$0.0000000000000000000206

+87.27%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.037380
$0.037380$0.037380

+48.56%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004220
$0.00004220$0.00004220

+33.24%