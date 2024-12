Che cos'è Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

Risorsa Hubble (HBB) Sito web ufficiale