Il prezzo in tempo reale di Horizon oggi è 0.00589662 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HRZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HRZ su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Horizon oggi è 0.00589662 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HRZ a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HRZ su MEXC ora.

$0.00589662
+0.30%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
Grafico dei prezzi in tempo reale di Horizon (HRZ)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:18:35 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Horizon (HRZ) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00587265
Min sulle 24h
$ 0.00592035
Max sulle 24h

$ 0.00587265
$ 0.00592035
$ 0.126194
$ 0.00524898
--

+0.39%

-8.19%

-8.19%

Il prezzo in tempo reale di Horizon (HRZ) è $0.00589662. Nelle ultime 24 ore, HRZ ha oscillato tra un minimo di $ 0.00587265 e un massimo di $ 0.00592035, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HRZ è $ 0.126194, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00524898.

In termini di performance a breve termine, HRZ è variato del -- nell'ultima ora, del +0.39% nelle 24 ore e del -8.19% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Horizon (HRZ)

$ 50.60K
--
$ 56.48K
8.58M
9,577,807.002004618
L'attuale capitalizzazione di mercato di Horizon è $ 50.60K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HRZ è 8.58M, con una fornitura totale di 9577807.002004618. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 56.48K.

Cronologia dei prezzi di Horizon (HRZ) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Horizon a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Horizon in USD è stata di $ +0.0005251960.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Horizon in USD è stata di $ -0.0019705071.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Horizon in USD è stata di $ -0.017804838736881034.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.39%
30 giorni$ +0.0005251960+8.91%
60 giorni$ -0.0019705071-33.41%
90 giorni$ -0.017804838736881034-75.12%

Che cos'è Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index.

Prices are typically derived from the average of external market data sources.

The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Risorsa Horizon (HRZ)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Horizon (USD)

Quanto varrà Horizon (HRZ) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Horizon (HRZ) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Horizon.

Controlla subito la previsione del prezzo di Horizon!

HRZ in valute locali

Economia del token di Horizon (HRZ)

Comprendere l'economia del token di Horizon (HRZ) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HRZ!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Horizon (HRZ)

Quanto vale oggi Horizon (HRZ)?
Il prezzo in tempo reale di HRZ in USD è 0.00589662 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HRZ in USD?
Il prezzo attuale di HRZ in USD è $ 0.00589662. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Horizon?
La capitalizzazione di mercato per HRZ è $ 50.60K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HRZ?
La fornitura circolante di HRZ è 8.58M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HRZ?
HRZ ha raggiunto un prezzo ATH di 0.126194 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HRZ?
HRZ ha visto un prezzo ATL di 0.00524898 USD.
Qual è il volume di trading di HRZ?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HRZ è -- USD.
HRZ salirà quest'anno?
HRZ potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HRZ per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Horizon (HRZ)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.