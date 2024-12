Che cos'è Henlo (HENLO)

$HENLO kart by Onchain Gaias is a telegram mini app that combines cute hamsters, onchain ai agents, hamster races, a memecoin, a huge jackpot all players compete for, referral links, and ai passive income. Henlo Kart, a hamster racing minigame, is the first of many games for the Onchain General Intelligence (OGI) Network, a decentralized platform that enables the creation, training, and deployment of open, decentralized AI Agents.

