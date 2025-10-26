Il prezzo in tempo reale di HEDGE oggi è 0.00019566 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HEDGE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HEDGE su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di HEDGE oggi è 0.00019566 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi HEDGE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di HEDGE su MEXC ora.

Maggiori informazioni su HEDGE

Informazioni sul prezzo di HEDGE

Sito web ufficiale di HEDGE

Economia del token di HEDGE

Previsioni del prezzo di HEDGE

Prezzo di HEDGE (HEDGE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in HEDGE:

$0.00019566
$0.00019566$0.00019566
-0.30%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di HEDGE (HEDGE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:52:43 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di HEDGE (HEDGE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00019394
$ 0.00019394$ 0.00019394
Min sulle 24h
$ 0.00019967
$ 0.00019967$ 0.00019967
Max sulle 24h

$ 0.00019394
$ 0.00019394$ 0.00019394

$ 0.00019967
$ 0.00019967$ 0.00019967

$ 0.0005421
$ 0.0005421$ 0.0005421

$ 0.00008602
$ 0.00008602$ 0.00008602

-0.05%

-0.33%

+19.22%

+19.22%

Il prezzo in tempo reale di HEDGE (HEDGE) è $0.00019566. Nelle ultime 24 ore, HEDGE ha oscillato tra un minimo di $ 0.00019394 e un massimo di $ 0.00019967, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di HEDGE è $ 0.0005421, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00008602.

In termini di performance a breve termine, HEDGE è variato del -0.05% nell'ultima ora, del -0.33% nelle 24 ore e del +19.22% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di HEDGE (HEDGE)

$ 195.65K
$ 195.65K$ 195.65K

--
----

$ 195.65K
$ 195.65K$ 195.65K

999.98M
999.98M 999.98M

999,984,250.3897393
999,984,250.3897393 999,984,250.3897393

L'attuale capitalizzazione di mercato di HEDGE è $ 195.65K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di HEDGE è 999.98M, con una fornitura totale di 999984250.3897393. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 195.65K.

Cronologia dei prezzi di HEDGE (HEDGE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di HEDGE a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di HEDGE in USD è stata di $ +0.0000518115.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di HEDGE in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di HEDGE in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.33%
30 giorni$ +0.0000518115+26.48%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è HEDGE (HEDGE)

The project is tied to a trading app that is being developed. It has a website that is in "demo mode" for the trading app, which is planned to be launched on the App Store and Google Play. We will have beta testers including the largest holders of the coin prior to the public launch of the full version of our app. This is because those holders will have the most to gain because half of the transaction fees will be sent to the holders in a distribution equal to the percentage of the $HEDGE token they hold. The trading app will allow traders to "HEDGE" their trades by bundling up to 5 tokens into one buy/sell transaction. They may set what percentage of their bundles position is from each coin. After their "HEDGED" position is created they will then be able to see their PNL for the bundle, see their PNL from each individual coinin the bundle, close the entire position when they wish, or even partially close the bundled position by selling one token at a time out of the bundle. The app will require the token to be used to pay a fee due for making transactions on the app.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa HEDGE (HEDGE)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di HEDGE (USD)

Quanto varrà HEDGE (HEDGE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset HEDGE (HEDGE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per HEDGE.

Controlla subito la previsione del prezzo di HEDGE!

HEDGE in valute locali

Economia del token di HEDGE (HEDGE)

Comprendere l'economia del token di HEDGE (HEDGE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token HEDGE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a HEDGE (HEDGE)

Quanto vale oggi HEDGE (HEDGE)?
Il prezzo in tempo reale di HEDGE in USD è 0.00019566 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da HEDGE in USD?
Il prezzo attuale di HEDGE in USD è $ 0.00019566. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di HEDGE?
La capitalizzazione di mercato per HEDGE è $ 195.65K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di HEDGE?
La fornitura circolante di HEDGE è 999.98M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di HEDGE?
HEDGE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0005421 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di HEDGE?
HEDGE ha visto un prezzo ATL di 0.00008602 USD.
Qual è il volume di trading di HEDGE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per HEDGE è -- USD.
HEDGE salirà quest'anno?
HEDGE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di HEDGE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:52:43 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di HEDGE (HEDGE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

