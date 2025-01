Che cos'è Griddy (GRIDDY)

$GRIDDY token is a meme-based cryptocurrency inspired by the viral Griddy dance meme. Originally launched on Pump.Fun, the project quickly gained traction due to its fun and engaging nature. It was later transitioned to the Solana blockchain, driven by the community’s enthusiasm. $GRIDDY celebrates internet culture and the Griddy dance trend, offering a lighthearted, community-driven project for crypto enthusiasts and meme lovers alike.

