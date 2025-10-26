Prezzo di Goldn (GOLDN)
-0.23%
-2.29%
-2.17%
-2.17%
Il prezzo in tempo reale di Goldn (GOLDN) è $0.00102921. Nelle ultime 24 ore, GOLDN ha oscillato tra un minimo di $ 0.00102784 e un massimo di $ 0.0010578, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di GOLDN è $ 0.00218317, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, GOLDN è variato del -0.23% nell'ultima ora, del -2.29% nelle 24 ore e del -2.17% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Goldn è $ 14.41M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di GOLDN è 14.00B, con una fornitura totale di 14000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 14.41M.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Goldn a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Goldn in USD è stata di $ -0.0001221982.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Goldn in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Goldn in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|-2.29%
|30 giorni
|$ -0.0001221982
|-11.87%
|60 giorni
|$ 0
|--
|90 giorni
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!
Quanto varrà Goldn (GOLDN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Goldn (GOLDN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Goldn.
Controlla subito la previsione del prezzo di Goldn!
Comprendere l'economia del token di Goldn (GOLDN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token GOLDN!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.
Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato
Le criptovalute con il volume di trading più alto
Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading
Le principali aumenti di criptovalute di oggi
HODL
HODL
+1,831.20%
Pippin
PIPPIN
+90.35%
OMNILABS
OMNILABS
+51.19%
QBOT AI TRADING
QBOT
+49.09%
Truvia
TRUVIA
+39.75%