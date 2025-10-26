Il prezzo in tempo reale di FUSIO oggi è 0.00177015 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FUSIO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FUSIO su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di FUSIO oggi è 0.00177015 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FUSIO a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FUSIO su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FUSIO:

$0.00177015
$0.00177015$0.00177015
+0.40%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di FUSIO (FUSIO)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:29:58 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di FUSIO (FUSIO) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0017627
$ 0.0017627$ 0.0017627
Min sulle 24h
$ 0.00177016
$ 0.00177016$ 0.00177016
Max sulle 24h

$ 0.0017627
$ 0.0017627$ 0.0017627

$ 0.00177016
$ 0.00177016$ 0.00177016

$ 0.00609484
$ 0.00609484$ 0.00609484

$ 0.0017627
$ 0.0017627$ 0.0017627

+0.41%

+0.41%

-12.64%

-12.64%

Il prezzo in tempo reale di FUSIO (FUSIO) è $0.00177015. Nelle ultime 24 ore, FUSIO ha oscillato tra un minimo di $ 0.0017627 e un massimo di $ 0.00177016, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FUSIO è $ 0.00609484, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.0017627.

In termini di performance a breve termine, FUSIO è variato del +0.41% nell'ultima ora, del +0.41% nelle 24 ore e del -12.64% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di FUSIO (FUSIO)

$ 355.98K
$ 355.98K$ 355.98K

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

201.10M
201.10M 201.10M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di FUSIO è $ 355.98K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FUSIO è 201.10M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.77M.

Cronologia dei prezzi di FUSIO (FUSIO) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di FUSIO a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di FUSIO in USD è stata di $ -0.0009469359.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di FUSIO in USD è stata di $ -0.0011673682.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di FUSIO in USD è stata di $ -0.003915913298737168.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.41%
30 giorni$ -0.0009469359-53.49%
60 giorni$ -0.0011673682-65.94%
90 giorni$ -0.003915913298737168-68.86%

Che cos'è FUSIO (FUSIO)

FUSIO by BlockGuard is a next-generation, AI-powered wealth management ecosystem built on blockchain. It seamlessly merges traditional finance (TradFi) with decentralized finance (DeFi), offering users intuitive tools to create, manage, and optimize diversified investment portfolios.

🔹 Core Features: Curated Portfolios: Professionally designed, tokenized bundles for simplified investing.

Portfolio Pro: Advanced back testing and customization tools for retail and experienced investors.

FUSIO Wallet: Secure, self-custody wallet integrated with portfolio tools, fiat on/off ramps, and staking access.

Fantasy FUSIO: A gamified investment simulation platform using real market data and $FUSIO for competition entry and rewards.

Pledging Platform: A smart contract-based system offering fixed APRs while allowing users to retain full asset custody.

Consultancy & White Label Services: Enterprise-grade solutions for institutions and ecosystem partners.

🔹 Token Utility – $FUSIO: Used for staking, transaction fees, portfolio NFT discounts, and Fantasy FUSIO entry.

Tokenomics include a buy-and-burn mechanism, governance rights, and tiered utility benefits.

Built to scale alongside the upcoming BlockGuard Layer 1 blockchain.

FUSIO empowers users, novice and expert alike, with the tools to invest intelligently, safely, and autonomously in the new financial era.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa FUSIO (FUSIO)

Previsione del prezzo di FUSIO (USD)

Quanto varrà FUSIO (FUSIO) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset FUSIO (FUSIO) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per FUSIO.

Controlla subito la previsione del prezzo di FUSIO!

FUSIO in valute locali

Economia del token di FUSIO (FUSIO)

Comprendere l'economia del token di FUSIO (FUSIO) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FUSIO!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a FUSIO (FUSIO)

Quanto vale oggi FUSIO (FUSIO)?
Il prezzo in tempo reale di FUSIO in USD è 0.00177015 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FUSIO in USD?
Il prezzo attuale di FUSIO in USD è $ 0.00177015. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di FUSIO?
La capitalizzazione di mercato per FUSIO è $ 355.98K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FUSIO?
La fornitura circolante di FUSIO è 201.10M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FUSIO?
FUSIO ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00609484 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FUSIO?
FUSIO ha visto un prezzo ATL di 0.0017627 USD.
Qual è il volume di trading di FUSIO?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FUSIO è -- USD.
FUSIO salirà quest'anno?
FUSIO potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FUSIO per un'analisi più approfondita.
