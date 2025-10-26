Il prezzo in tempo reale di Full Moon oggi è 0.01146487 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FM su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Full Moon oggi è 0.01146487 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FM su MEXC ora.

Maggiori informazioni su FM

Informazioni sul prezzo di FM

Whitepaper di FM

Sito web ufficiale di FM

Economia del token di FM

Previsioni del prezzo di FM

Logo Full Moon

Prezzo di Full Moon (FM)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FM:

$0.01146487
+1.40%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Full Moon (FM)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:29:35 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Full Moon (FM) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01120629
Min sulle 24h
$ 0.01174293
Max sulle 24h

$ 0.01120629
$ 0.01174293
$ 0.04230323
$ 0.00630962
-1.10%

+1.45%

+2.55%

+2.55%

Il prezzo in tempo reale di Full Moon (FM) è $0.01146487. Nelle ultime 24 ore, FM ha oscillato tra un minimo di $ 0.01120629 e un massimo di $ 0.01174293, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FM è $ 0.04230323, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00630962.

In termini di performance a breve termine, FM è variato del -1.10% nell'ultima ora, del +1.45% nelle 24 ore e del +2.55% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Full Moon (FM)

$ 3.68M
--
$ 229.30M
321.22M
20,000,000,000.0
L'attuale capitalizzazione di mercato di Full Moon è $ 3.68M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FM è 321.22M, con una fornitura totale di 20000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 229.30M.

Cronologia dei prezzi di Full Moon (FM) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Full Moon a USD è stata $ +0.00016362.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Full Moon in USD è stata di $ -0.0018091117.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Full Moon in USD è stata di $ -0.0043467713.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Full Moon in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00016362+1.45%
30 giorni$ -0.0018091117-15.77%
60 giorni$ -0.0043467713-37.91%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Full Moon (FM)

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Full Moon (FM)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Full Moon (USD)

Quanto varrà Full Moon (FM) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Full Moon (FM) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Full Moon.

Controlla subito la previsione del prezzo di Full Moon!

FM in valute locali

Economia del token di Full Moon (FM)

Comprendere l'economia del token di Full Moon (FM) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FM!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Full Moon (FM)

Quanto vale oggi Full Moon (FM)?
Il prezzo in tempo reale di FM in USD è 0.01146487 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FM in USD?
Il prezzo attuale di FM in USD è $ 0.01146487. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Full Moon?
La capitalizzazione di mercato per FM è $ 3.68M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FM?
La fornitura circolante di FM è 321.22M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FM?
FM ha raggiunto un prezzo ATH di 0.04230323 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FM?
FM ha visto un prezzo ATL di 0.00630962 USD.
Qual è il volume di trading di FM?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FM è -- USD.
FM salirà quest'anno?
FM potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FM per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Full Moon (FM)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

