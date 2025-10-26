Il prezzo in tempo reale di Finger Monkey oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FM su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Finger Monkey oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FM su MEXC ora.

Prezzo di Finger Monkey (FM)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FM:

--
----
-3.90%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Finger Monkey (FM)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:44:05 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Finger Monkey (FM) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Il prezzo in tempo reale di Finger Monkey (FM) è --. Nelle ultime 24 ore, FM ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FM è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, FM è variato del +0.51% nell'ultima ora, del -3.92% nelle 24 ore e del -1.20% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Finger Monkey (FM)

L'attuale capitalizzazione di mercato di Finger Monkey è $ 39.33K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FM è 960.00M, con una fornitura totale di 986624591.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 40.42K.

Cronologia dei prezzi di Finger Monkey (FM) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Finger Monkey a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Finger Monkey in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Finger Monkey in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Finger Monkey in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-3.92%
30 giorni$ 0+9.12%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Finger Monkey (FM)

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Finger Monkey (FM)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Finger Monkey (USD)

Quanto varrà Finger Monkey (FM) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Finger Monkey (FM) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Finger Monkey.

Controlla subito la previsione del prezzo di Finger Monkey!

FM in valute locali

Economia del token di Finger Monkey (FM)

Comprendere l'economia del token di Finger Monkey (FM) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FM!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Finger Monkey (FM)

Quanto vale oggi Finger Monkey (FM)?
Il prezzo in tempo reale di FM in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FM in USD?
Il prezzo attuale di FM in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Finger Monkey?
La capitalizzazione di mercato per FM è $ 39.33K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FM?
La fornitura circolante di FM è 960.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FM?
FM ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FM?
FM ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di FM?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FM è -- USD.
FM salirà quest'anno?
FM potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FM per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:44:05 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

