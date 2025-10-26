Il prezzo in tempo reale di Figure Heloc oggi è 0.190997 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FIGR_HELOC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FIGR_HELOC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Figure Heloc oggi è 0.190997 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FIGR_HELOC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FIGR_HELOC su MEXC ora.

Logo Figure Heloc

Prezzo di Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FIGR_HELOC:

$0.190997
$0.190997$0.190997
-80.70%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Figure Heloc (FIGR_HELOC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:53:50 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Figure Heloc (FIGR_HELOC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.190997
$ 0.190997$ 0.190997
Min sulle 24h
$ 0.994737
$ 0.994737$ 0.994737
Max sulle 24h

$ 0.190997
$ 0.190997$ 0.190997

$ 0.994737
$ 0.994737$ 0.994737

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 0.190997
$ 0.190997$ 0.190997

-2.09%

-80.79%

-80.98%

-80.98%

Il prezzo in tempo reale di Figure Heloc (FIGR_HELOC) è $0.190997. Nelle ultime 24 ore, FIGR_HELOC ha oscillato tra un minimo di $ 0.190997 e un massimo di $ 0.994737, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FIGR_HELOC è $ 1.062, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.190997.

In termini di performance a breve termine, FIGR_HELOC è variato del -2.09% nell'ultima ora, del -80.79% nelle 24 ore e del -80.98% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 2.53B
$ 2.53B$ 2.53B

--
----

$ 2.53B
$ 2.53B$ 2.53B

13.24B
13.24B 13.24B

13,235,691,012.878
13,235,691,012.878 13,235,691,012.878

L'attuale capitalizzazione di mercato di Figure Heloc è $ 2.53B, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FIGR_HELOC è 13.24B, con una fornitura totale di 13235691012.878. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.53B.

Cronologia dei prezzi di Figure Heloc (FIGR_HELOC) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Figure Heloc a USD è stata $ -0.8037402.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Figure Heloc in USD è stata di $ -0.1545465022.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Figure Heloc in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Figure Heloc in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.8037402-80.79%
30 giorni$ -0.1545465022-80.91%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Figure Heloc (FIGR_HELOC)

This project is building the foundational protocol layer for institutional debt markets on blockchain. Powered by Provenance Blockchain, Figure Connect and Figure Markets are transforming the way loan assets are originated, traded, and settled. Figure Connect functions as a primary market for credit—standardizing and tokenizing debt assets such as HELOCs and private credit into composable on-chain formats. Figure Markets acts as a secondary trading venue, enabling 24/7 settlement of these digital loan assets through decentralized custody, with support for both crypto and fiat on/off ramps. Together, they offer an integrated protocol for real-world asset finance, with deep roots in the lending ecosystem.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Figure Heloc (USD)

Quanto varrà Figure Heloc (FIGR_HELOC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Figure Heloc (FIGR_HELOC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Figure Heloc.

Controlla subito la previsione del prezzo di Figure Heloc!

FIGR_HELOC in valute locali

Economia del token di Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Comprendere l'economia del token di Figure Heloc (FIGR_HELOC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FIGR_HELOC!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Quanto vale oggi Figure Heloc (FIGR_HELOC)?
Il prezzo in tempo reale di FIGR_HELOC in USD è 0.190997 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FIGR_HELOC in USD?
Il prezzo attuale di FIGR_HELOC in USD è $ 0.190997. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Figure Heloc?
La capitalizzazione di mercato per FIGR_HELOC è $ 2.53B USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FIGR_HELOC?
La fornitura circolante di FIGR_HELOC è 13.24B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC ha raggiunto un prezzo ATH di 1.062 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FIGR_HELOC?
FIGR_HELOC ha visto un prezzo ATL di 0.190997 USD.
Qual è il volume di trading di FIGR_HELOC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FIGR_HELOC è -- USD.
FIGR_HELOC salirà quest'anno?
FIGR_HELOC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FIGR_HELOC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:53:50 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

