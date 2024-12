Che cos'è EURC (EURC)

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

Risorsa EURC (EURC) Sito web ufficiale