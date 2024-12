Che cos'è EQIFi (EQX)

EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management.

