Prezzo di Doll Face (DOLL)
+0.02%
+0.66%
-34.23%
-34.23%
Il prezzo in tempo reale di Doll Face (DOLL) è --. Nelle ultime 24 ore, DOLL ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DOLL è $ 0.00248624, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, DOLL è variato del +0.02% nell'ultima ora, del +0.66% nelle 24 ore e del -34.23% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Doll Face è $ 18.40K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DOLL è 100.00M, con una fornitura totale di 100000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 18.40K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Doll Face a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Doll Face in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Doll Face in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Doll Face in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|+0.66%
|30 giorni
|$ 0
|-73.30%
|60 giorni
|$ 0
|--
|90 giorni
|$ 0
|--
$DOLL is a fun Ethereum memecoin honoring Doll Face, Matt Furie’s unique character.
It has no traditional utility but exists purely for memes, jokes, creative expression, social fun, and online entertainment. Trade it, collect it, or enjoy the laughs. $DOLL brings together a global community that celebrates humor, creativity, internet culture, and sharing memes with everyone.
