Che cos'è DogeSquatch (SQUOGE)

Our mission: To build a community of free thinkers that utilize the blockchain to document evidence and testimonials of strange & unexplained events, ranging from aliens & cryptids to time travel & quantum theory. We aim to record items on the blockchain because they are immutable and unchangeable, practically conspiracy free & cover-up proof. If the blockchain existed at the time of the Roswell crash, there never would have been any doubt.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!