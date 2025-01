Che cos'è DogeCube (DOGECUBE)

DogeCube is the first memecoin on the Radix Network / DLT -> (XRD). While currently doing creative "memebrawls" and airdrops to attract new members and help people find their way to Radix, it will feature NFTs and utility further down the road. It currently has around 2k active members and is growing steadily - and has already been mentioned multiple times by Radix itself.

Risorsa DogeCube (DOGECUBE) Sito web ufficiale