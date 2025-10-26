Il prezzo in tempo reale di DiviSwap oggi è 0.131446 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DSWAP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DSWAP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di DiviSwap oggi è 0.131446 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DSWAP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DSWAP su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DSWAP

Informazioni sul prezzo di DSWAP

Sito web ufficiale di DSWAP

Economia del token di DSWAP

Previsioni del prezzo di DSWAP

Logo DiviSwap

Prezzo di DiviSwap (DSWAP)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DSWAP:

$0.131446
+0.10%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DiviSwap (DSWAP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:40:18 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DiviSwap (DSWAP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.13044
Min sulle 24h
$ 0.132048
Max sulle 24h

$ 0.13044
$ 0.132048
$ 0.189789
$ 0.083572
+0.09%

+0.12%

-0.29%

-0.29%

Il prezzo in tempo reale di DiviSwap (DSWAP) è $0.131446. Nelle ultime 24 ore, DSWAP ha oscillato tra un minimo di $ 0.13044 e un massimo di $ 0.132048, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DSWAP è $ 0.189789, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.083572.

In termini di performance a breve termine, DSWAP è variato del +0.09% nell'ultima ora, del +0.12% nelle 24 ore e del -0.29% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DiviSwap (DSWAP)

$ 30.69K
--
$ 80.45K
233.47K
612,059.0
L'attuale capitalizzazione di mercato di DiviSwap è $ 30.69K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DSWAP è 233.47K, con una fornitura totale di 612059.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 80.45K.

Cronologia dei prezzi di DiviSwap (DSWAP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di DiviSwap a USD è stata $ +0.00015325.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di DiviSwap in USD è stata di $ +0.0072309101.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di DiviSwap in USD è stata di $ +0.0075348396.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di DiviSwap in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00015325+0.12%
30 giorni$ +0.0072309101+5.50%
60 giorni$ +0.0075348396+5.73%
90 giorni$ 0--

Che cos'è DiviSwap (DSWAP)

DiviSwap is a decentralized exchange (DEX) built on the Chiliz Chain, focused on supporting Fan Tokens and assets within the sports and entertainment ecosystem. It enables users to trade tokens in a permissionless and decentralized way, providing liquidity pools, yield opportunities, and community-driven incentives. DiviSwap aims to enhance the utility of Fan Tokens by integrating gamified experiences, seasonal competitions, and exclusive platform features. Designed for the Chiliz community, DiviSwap supports the long-term growth of the ecosystem by offering tools tailored to clubs, fans, and tokenized engagement.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DiviSwap (DSWAP)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di DiviSwap (USD)

Quanto varrà DiviSwap (DSWAP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DiviSwap (DSWAP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DiviSwap.

Controlla subito la previsione del prezzo di DiviSwap!

DSWAP in valute locali

Economia del token di DiviSwap (DSWAP)

Comprendere l'economia del token di DiviSwap (DSWAP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DSWAP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a DiviSwap (DSWAP)

Quanto vale oggi DiviSwap (DSWAP)?
Il prezzo in tempo reale di DSWAP in USD è 0.131446 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DSWAP in USD?
Il prezzo attuale di DSWAP in USD è $ 0.131446. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DiviSwap?
La capitalizzazione di mercato per DSWAP è $ 30.69K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DSWAP?
La fornitura circolante di DSWAP è 233.47K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DSWAP?
DSWAP ha raggiunto un prezzo ATH di 0.189789 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DSWAP?
DSWAP ha visto un prezzo ATL di 0.083572 USD.
Qual è il volume di trading di DSWAP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DSWAP è -- USD.
DSWAP salirà quest'anno?
DSWAP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DSWAP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:40:18 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

