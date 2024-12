Che cos'è DIGG (DIGG)

At launch, DIGG was a rebase token pegged to the BTC price. However, over a series of governance actions within BadgerDAO, DIGG has ceased to be a rebase token, and is now freely floating. Primary liquidity for DIGG is now on the Balancer AMM, primarily the DIGG / WBTC / graviAURA pool [link: https://app.balancer.fi/#/pool/0x8eb6c82c3081bbbd45dcac5afa631aac53478b7c000100000000000000000270]

