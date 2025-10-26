Il prezzo in tempo reale di Diem oggi è 141.77 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DIEM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DIEM su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Diem oggi è 141.77 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DIEM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DIEM su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DIEM

Informazioni sul prezzo di DIEM

Sito web ufficiale di DIEM

Economia del token di DIEM

Previsioni del prezzo di DIEM

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Diem

Prezzo di Diem (DIEM)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DIEM:

$141.74
$141.74$141.74
+0.60%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Diem (DIEM)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:23:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Diem (DIEM) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 139.79
$ 139.79$ 139.79
Min sulle 24h
$ 142.54
$ 142.54$ 142.54
Max sulle 24h

$ 139.79
$ 139.79$ 139.79

$ 142.54
$ 142.54$ 142.54

$ 347.15
$ 347.15$ 347.15

$ 122.12
$ 122.12$ 122.12

+0.13%

+0.68%

-0.40%

-0.40%

Il prezzo in tempo reale di Diem (DIEM) è $141.77. Nelle ultime 24 ore, DIEM ha oscillato tra un minimo di $ 139.79 e un massimo di $ 142.54, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DIEM è $ 347.15, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 122.12.

In termini di performance a breve termine, DIEM è variato del +0.13% nell'ultima ora, del +0.68% nelle 24 ore e del -0.40% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Diem (DIEM)

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

--
----

$ 4.56M
$ 4.56M$ 4.56M

32.20K
32.20K 32.20K

32,203.98994108942
32,203.98994108942 32,203.98994108942

L'attuale capitalizzazione di mercato di Diem è $ 4.56M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DIEM è 32.20K, con una fornitura totale di 32203.98994108942. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.56M.

Cronologia dei prezzi di Diem (DIEM) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Diem a USD è stata $ +0.950772.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Diem in USD è stata di $ +12.9404537060.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Diem in USD è stata di $ -30.9301593780.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Diem in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.950772+0.68%
30 giorni$ +12.9404537060+9.13%
60 giorni$ -30.9301593780-21.81%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Diem (DIEM)

DIEM transforms AI compute from a service you rent into an onchain asset you own: tokenized intelligence. Each Diem token represents $1 per day of Venice API capacity that never expires and never changes value. DIEM are ERC20 tokens on Base and can be transferred, traded, and staked. DIEM can only be minted by locking staked VVV (sVVV), making DIEM and VVV a foundational assets for onchain AI. Tokenizing intelligence with DIEM creates new possibilities:

Developers/agents: 1 DIEM = $1/day Venice API access, forever VVV holders: Monetize unused compute as DIEM → earn yield → buy back later to unlock VVV Apps: Fixed AI costs, guaranteed capacity, no variable API bills Onchain economy: Agents own their intelligence, DeFi collateralizes compute

Minting DIEM with VVV creates a brand-new onchain building block for AI – programmable, composable compute

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Diem (DIEM)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Diem (USD)

Quanto varrà Diem (DIEM) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Diem (DIEM) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Diem.

Controlla subito la previsione del prezzo di Diem!

DIEM in valute locali

Economia del token di Diem (DIEM)

Comprendere l'economia del token di Diem (DIEM) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DIEM!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Diem (DIEM)

Quanto vale oggi Diem (DIEM)?
Il prezzo in tempo reale di DIEM in USD è 141.77 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DIEM in USD?
Il prezzo attuale di DIEM in USD è $ 141.77. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Diem?
La capitalizzazione di mercato per DIEM è $ 4.56M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DIEM?
La fornitura circolante di DIEM è 32.20K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DIEM?
DIEM ha raggiunto un prezzo ATH di 347.15 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DIEM?
DIEM ha visto un prezzo ATL di 122.12 USD.
Qual è il volume di trading di DIEM?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DIEM è -- USD.
DIEM salirà quest'anno?
DIEM potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DIEM per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:23:48 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Diem (DIEM)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,419.98
$111,419.98$111,419.98

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.63
$3,944.63$3,944.63

+0.30%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05760
$0.05760$0.05760

-16.03%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.2839
$7.2839$7.2839

-0.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.58
$194.58$194.58

+1.40%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,419.98
$111,419.98$111,419.98

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.63
$3,944.63$3,944.63

+0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6041
$2.6041$2.6041

+0.23%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.58
$194.58$194.58

+1.40%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19686
$0.19686$0.19686

+0.32%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.101200
$0.101200$0.101200

+13,393.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5018
$0.5018$0.5018

+1,907.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5018
$0.5018$0.5018

+1,907.20%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.046862
$0.046862$0.046862

+86.24%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000775
$0.0000000000775$0.0000000000775

+68.11%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000174
$0.0000000000000000000174$0.0000000000000000000174

+58.18%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004150
$0.00004150$0.00004150

+31.03%