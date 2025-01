Che cos'è Delphy (DPY)

Delphy is a mobile platform for prediction markets built on Ethereum as a DApp. In fact, it is a light Ethereum client running on mobile devices. Its born decentralization ensures that prediction markets are hard to manipulate or shut down, and there is no need to trust one single entity.

Risorsa Delphy (DPY) Sito web ufficiale