Il prezzo in tempo reale di DegeCoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi $DEGE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di $DEGE su MEXC ora.

Maggiori informazioni su $DEGE

Informazioni sul prezzo di $DEGE

Sito web ufficiale di $DEGE

Economia del token di $DEGE

Previsioni del prezzo di $DEGE

Prezzo di DegeCoin ($DEGE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in $DEGE:

$0.00032559
$0.00032559$0.00032559
+1.60%1D
I dati di questi token provengono da terze parti.
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DegeCoin ($DEGE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:22:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DegeCoin ($DEGE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.064437
$ 0.064437$ 0.064437

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+1.61%

-2.01%

-2.01%

Il prezzo in tempo reale di DegeCoin ($DEGE) è --. Nelle ultime 24 ore, $DEGE ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di $DEGE è $ 0.064437, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, $DEGE è variato del -0.33% nell'ultima ora, del +1.61% nelle 24 ore e del -2.01% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DegeCoin ($DEGE)

$ 325.40K
$ 325.40K$ 325.40K

--
----

$ 325.40K
$ 325.40K$ 325.40K

999.42M
999.42M 999.42M

999,418,159.841309
999,418,159.841309 999,418,159.841309

L'attuale capitalizzazione di mercato di DegeCoin è $ 325.40K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di $DEGE è 999.42M, con una fornitura totale di 999418159.841309. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 325.40K.

Cronologia dei prezzi di DegeCoin ($DEGE) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di DegeCoin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di DegeCoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di DegeCoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di DegeCoin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+1.61%
30 giorni$ 0-16.34%
60 giorni$ 0-42.14%
90 giorni$ 0--

Che cos'è DegeCoin ($DEGE)

With a mission to bring financial freedom to every American household, DEGE is rapidly becoming the most recognizable face of the DeFi revolution. This initiative is built on the core belief that financial empowerment should be accessible to all, not just a privileged few. By harnessing the power of decentralized finance, the project aims to create a more equitable system, offering tools and opportunities that bypass the restrictive and often costly nature of traditional banking.

DEGE is positioning itself at the forefront of this financial paradigm shift, striving to make complex concepts like decentralized exchanges and yield farming understandable and usable for the average person. The project's goal is to become synonymous with trust and innovation in the blockchain space, fostering a strong community-driven ecosystem where users have greater control over their assets. As it continues to grow, DEGE aims to be more than just a platform; it seeks to be a foundational element in the journey toward a truly decentralized and financially liberated future for individuals across the country.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DegeCoin ($DEGE)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di DegeCoin (USD)

Quanto varrà DegeCoin ($DEGE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DegeCoin ($DEGE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DegeCoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di DegeCoin!

$DEGE in valute locali

Economia del token di DegeCoin ($DEGE)

Comprendere l'economia del token di DegeCoin ($DEGE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token $DEGE!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a DegeCoin ($DEGE)

Quanto vale oggi DegeCoin ($DEGE)?
Il prezzo in tempo reale di $DEGE in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da $DEGE in USD?
Il prezzo attuale di $DEGE in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DegeCoin?
La capitalizzazione di mercato per $DEGE è $ 325.40K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di $DEGE?
La fornitura circolante di $DEGE è 999.42M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di $DEGE?
$DEGE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.064437 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di $DEGE?
$DEGE ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di $DEGE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per $DEGE è -- USD.
$DEGE salirà quest'anno?
$DEGE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di $DEGE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:22:39 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di DegeCoin ($DEGE)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

