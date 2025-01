Che cos'è Daumenfrosch (DAUMEN)

Daumenfrosch is a poorly drawn variation of Pepe the Frog. The character originated on 4chan's /int/ board. He is often portrayed as the antagonist of Apu Apustaja.

