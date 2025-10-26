Prezzo di CryptoLoots (CLOOTS)
Il prezzo in tempo reale di CryptoLoots (CLOOTS) è --. Nelle ultime 24 ore, CLOOTS ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CLOOTS è $ 0.00211204, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.
In termini di performance a breve termine, CLOOTS è variato del +1.49% nell'ultima ora, del +11.64% nelle 24 ore e del +336.14% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di CryptoLoots è $ 163.17K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CLOOTS è 985.22M, con una fornitura totale di 985219114.351934. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 163.17K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di CryptoLoots a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di CryptoLoots in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di CryptoLoots in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di CryptoLoots in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|+11.64%
|30 giorni
|$ 0
|+174.67%
|60 giorni
|$ 0
|-69.14%
|90 giorni
|$ 0
|--
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
Cryptoloots
Copy
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
Comprendere l'economia del token di CryptoLoots (CLOOTS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CLOOTS!
|Orario (UTC+8)
|Tipo
|Informazioni
|10-25 15:47:08
|Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
|10-25 13:34:16
|Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
|10-25 06:10:28
|Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
|10-24 21:49:00
|Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
|10-23 22:32:48
|Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
|10-23 15:34:02
|Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali
