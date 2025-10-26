Il prezzo in tempo reale di CryptoLoots oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CLOOTS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CLOOTS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di CryptoLoots oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CLOOTS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CLOOTS su MEXC ora.

Maggiori informazioni su CLOOTS

Informazioni sul prezzo di CLOOTS

Sito web ufficiale di CLOOTS

Economia del token di CLOOTS

Previsioni del prezzo di CLOOTS

Prezzo di CryptoLoots (CLOOTS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CLOOTS:

$0.00016561
$0.00016561$0.00016561
+11.60%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di CryptoLoots (CLOOTS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:38:32 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di CryptoLoots (CLOOTS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00211204
$ 0.00211204$ 0.00211204

$ 0
$ 0$ 0

+1.49%

+11.64%

+336.14%

+336.14%

Il prezzo in tempo reale di CryptoLoots (CLOOTS) è --. Nelle ultime 24 ore, CLOOTS ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CLOOTS è $ 0.00211204, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, CLOOTS è variato del +1.49% nell'ultima ora, del +11.64% nelle 24 ore e del +336.14% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di CryptoLoots (CLOOTS)

$ 163.17K
$ 163.17K$ 163.17K

--
----

$ 163.17K
$ 163.17K$ 163.17K

985.22M
985.22M 985.22M

985,219,114.351934
985,219,114.351934 985,219,114.351934

L'attuale capitalizzazione di mercato di CryptoLoots è $ 163.17K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CLOOTS è 985.22M, con una fornitura totale di 985219114.351934. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 163.17K.

Cronologia dei prezzi di CryptoLoots (CLOOTS) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di CryptoLoots a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di CryptoLoots in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di CryptoLoots in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di CryptoLoots in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+11.64%
30 giorni$ 0+174.67%
60 giorni$ 0-69.14%
90 giorni$ 0--

Che cos'è CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa CryptoLoots (CLOOTS)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di CryptoLoots (USD)

Quanto varrà CryptoLoots (CLOOTS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset CryptoLoots (CLOOTS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per CryptoLoots.

Controlla subito la previsione del prezzo di CryptoLoots!

CLOOTS in valute locali

Economia del token di CryptoLoots (CLOOTS)

Comprendere l'economia del token di CryptoLoots (CLOOTS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CLOOTS!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a CryptoLoots (CLOOTS)

Quanto vale oggi CryptoLoots (CLOOTS)?
Il prezzo in tempo reale di CLOOTS in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CLOOTS in USD?
Il prezzo attuale di CLOOTS in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di CryptoLoots?
La capitalizzazione di mercato per CLOOTS è $ 163.17K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CLOOTS?
La fornitura circolante di CLOOTS è 985.22M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CLOOTS?
CLOOTS ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00211204 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CLOOTS?
CLOOTS ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di CLOOTS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CLOOTS è -- USD.
CLOOTS salirà quest'anno?
CLOOTS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CLOOTS per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:38:32 (UTC+8)

