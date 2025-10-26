Il prezzo in tempo reale di CLU oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CLU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CLU su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di CLU oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi CLU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di CLU su MEXC ora.

Maggiori informazioni su CLU

Informazioni sul prezzo di CLU

Sito web ufficiale di CLU

Economia del token di CLU

Previsioni del prezzo di CLU

Prezzo di CLU (CLU)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in CLU:

--
----
-4.10%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di CLU (CLU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:41:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di CLU (CLU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-4.16%

-22.20%

-22.20%

Il prezzo in tempo reale di CLU (CLU) è --. Nelle ultime 24 ore, CLU ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di CLU è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, CLU è variato del +0.06% nell'ultima ora, del -4.16% nelle 24 ore e del -22.20% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di CLU (CLU)

$ 58.53K
$ 58.53K$ 58.53K

--
----

$ 58.53K
$ 58.53K$ 58.53K

991.18M
991.18M 991.18M

991,178,886.0244287
991,178,886.0244287 991,178,886.0244287

L'attuale capitalizzazione di mercato di CLU è $ 58.53K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di CLU è 991.18M, con una fornitura totale di 991178886.0244287. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 58.53K.

Cronologia dei prezzi di CLU (CLU) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di CLU a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di CLU in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di CLU in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di CLU in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-4.16%
30 giorni$ 0--
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è CLU (CLU)

CLU is an art-driven memecoin that reflects actions and emotions through high-quality illustrations, GIFs, and funny short videos. The goal is to create a solid and entertaining IP. It is based on a disoriented character with a funny face.

The IP is divided into the following phases:

Illustrations that indicate an action or feeling of the character. GIFs: Focused on fun and virality, with a unique touch of drawings. Short videos to attract the masses on TikTok and Instagram.

In summary: A brand driven by minimalist art and a unique, disoriented character who just wants to have fun.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa CLU (CLU)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di CLU (USD)

Quanto varrà CLU (CLU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset CLU (CLU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per CLU.

Controlla subito la previsione del prezzo di CLU!

CLU in valute locali

Economia del token di CLU (CLU)

Comprendere l'economia del token di CLU (CLU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token CLU!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a CLU (CLU)

Quanto vale oggi CLU (CLU)?
Il prezzo in tempo reale di CLU in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da CLU in USD?
Il prezzo attuale di CLU in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di CLU?
La capitalizzazione di mercato per CLU è $ 58.53K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di CLU?
La fornitura circolante di CLU è 991.18M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di CLU?
CLU ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di CLU?
CLU ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di CLU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per CLU è -- USD.
CLU salirà quest'anno?
CLU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di CLU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:41:39 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di CLU (CLU)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

