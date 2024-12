Che cos'è Cheese (CHEESE)

Cheese is a meme coin of a mouse inspired by Pepe the frog. "Cheesed to meet you" is a comical phrase commonly associated with this meme. The first known appearance of the phrase "cheesed to meet you" paired with the Pepe Mouse appeared in August 2019 on 4chan. Cheese is the first SOL meme coin originating from the 4chan board /biz/. Other successful projects originating from there include: Apu Apustaja, Mumu the bull and Bobo the bear.

Risorsa Cheese (CHEESE) Sito web ufficiale